Trihas Gebre pasará dos meses en Etiopía para descansar

«En menos de un mes he perdido más de cuatro kilos. Mi cuerpo necesita descansar», reconoce una desfondada Trihas Gebre antes de partir a a su localidad natal (Wukro, Etiopía) donde estará dos meses recuperándose. Se marcha con los deberes muy bien hechos tras su última competición, en el estatal de fondo en pista, donde se alzó con el título por segundo año consecutivo. «Me voy a encontrar con mi familia y con la tranquilidad de haber conseguido la mínima» para el Mundial de Londres en agosto.

«Esta temporada estaba siendo muy buena. Los entrenamientos iban perfectos y estaba consiguiendo buenos resultados. Cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi madre, pasé de la inmensa alegría a la tristeza más profunda.Gebre tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para encarar el mundial de cross. «Todo iba bien, pero esta desgracia hizo que todo cambiara. No paraba de llorar, no tenía hambre, no dormía, me sentía muy triste. Suelo estar en 48 kilos y en un mes he perdido cuatro y medio. Yo quería marcharme a Wukro. Hablé con mi familia y me dijeron que no podía perder la oportunidad de correr el mundial. Mis sensaciones eran bastante malas el día de la carrera, me bajó la regla, me caí en un obstáculo y el golpe me dejó muy mareada. Me levanté y volví a la competición por mi familia y sobre todo por mi madre».

El cuerpo y mente de esta chica nacida en 1990 en Wukro (Etiopía) necesitan descansar y desconectar un tiempo. Gebre proviene de una familia humilde extensa de ocho hermanos. «Me voy en principio para dos meses. Quiero descansar durante quince días y luego poco a poco empezar a entrenar. Me estoy planteando traer a mis cuatro hermanos pequeños de 9, 11, 13 y 17 años. No quiero perder mi arraigo y son todo lo que tengo».