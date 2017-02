Ruth Beitia sube a 1,98 y Dibaba termina sin récord

Ruth Beitia, con 1,98 metros en altura, fue la principal protagonista de una reunión internacional de Madrid en la que la etíope Genzebe Dibaba se quedó con las ganas de batir el récord mundial de 1.000 metros -hizo 2:33.06- y en la que los atletas guipuzcoanos no pudieron mejorar sus marcas.

El público respondió a la llamada y Beitia subió el listón. Con el 1,98 saltado, la cántabra se sitúa con la segunda mejor marca mundial del año -sin Rusia, sancionada por la IAAF-. Después intentó 2,01, es decir, igualar el récord de España que ayer hace justo diez años batió. No pudo con él.

Orlando Ortega, por su parte, ganó cómodamente las vallas con 7.51, a tres centésimas de la plusmarca estatal. Ambos llegan finos al ya próximo Europeo de Belgrado.

En cuanto a la participación guipuzcoana, buenos terceros puestos de Olatz Arrieta en longitud -6,25 metros, a cuatro centímetros de su marca personal y a seis del récord territorial-, Teresa Errandonea en vallas -8.39 en la final y 8.32 en semis- y Maialen Axpe en pértiga con cuatro metros.

«Me voy con un poco de rabia», apuntó Arrieta, que vio cómo Juliet Itoya ganaba con 6,48. «Estaba para más. Pero no ha salido. Lo he dado todo, me he vaciado. Algunos nulos han sido buenos».

Errandonea salió a la perfección. «Entre vallas he acelerado bien. Iba muy fuerte». Pero golpeó la tercera valla en la final y se quedó con las ganas de mejorar su récord vasco. Nora Orduña acabó quinta con 8.56 y María Mujika fue séptima con 8.53.

Iñigo Uribarren, por su parte, acabó sexto un concurso de triple en el que demostró su regularidad cerca de los 16 metros. Saltó 15,99. «Me faltaba chispa», comentaba. Ganó el cubano Alexis Copello con 17,10, cuarta mejor marca mundial del año. Alazne Furundarena fue cuarta en los 60 metros con 7.56.