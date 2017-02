«Muchos técnicos no saben trabajar sin dopaje»

«Muchos entrenadores no comprenden cómo es posible trabajar sin dopaje», aceptó el viceprimer ministro ruso encargado de Deportes, Vitali Mutko, un día después de que la IAAF decidiera ampliar la sanción a Rusia, que no podrá participar en el Mundial de atletismo, en agosto en Londres. «Esta decisión se esperaba. No había nada más que esperar por parte de la IAAF».