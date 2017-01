Ureña destroza su récord de España de combinadas y Jainaga se supera

No está permitido fallar. Es lo que tienen las pruebas combinadas. A Jorge Ureña le ocurrió en el último Campeonato de Europa al aire libre. Cometió un error en el disco y el sueño de lograr una medalla y conseguir la puntuación mínima para los Juegos Olímpicos de Río se hizo trizas. Durante este fin de semana, sin embargo, el alicantino no falló en Praga -allí se disputaba un Encuentro Internacional de Combinadas- y lo que voló por los aires fue su récord de España de heptatlón.

Con 6.249 puntos, Ureña no solo sacó su billete para el Europeo de Belgrado, sino que mejoró en casi 200 puntos -tenía 6.076- el récord que le quitó el año pasado a Antonio Peñalver. Solo Ashton Eaton, quien anunció su retirada hace pocas semanas, superó la marca lograda ayer por Ureña durante la pasada temporada. Es el líder mundial del año y gracias a su actuación en Praga llegará al Europeo de Belgrado con serias opciones de medalla.

Estas fueron las marcas realizadas por Ureña en su récord de España de heptatlón: 6.91 en 60 metros, 7,62 en longitud, 13,96 en peso, 2,04 en altura, 7.85 en 60 vallas, 5 metros en pértiga y 2:40.06 en 1.000.

Suma y sigue del jabalinista

Llegaba a la pista de casa, a Eibar, con la intención de ir cogiendo sensaciones de cara a la larga temporada atlética, pero el jabalinista Odei Jainaga, recordman guipuzcoano desde el pasado curso, volvió a superarse y mejoró hasta 70,16 metros la plusmarca... y eso que el objetivo del atleta del CD Eibar es llegar a tope al verano.

«La verdad es que mi estado de forma es muy bueno. Hace dos semanas estaba entrenando mejor que nunca, pero durante estos últimos días he estado con el hombro dolorido y tenía dudas. No he llegado muy convencido, pero las sensaciones han cambiado tras el calentamiento», destacaba el eibartarra. Fue en el tercer lanzamiento en el que batió nuevamente el récord. «Después me he desconcentrado. Pero he lanzado 68 y 66... Ha sido la mejor competición de mi vida, sin duda».

La que también ha demostrado su potencial durante este comienzo de temporada es María Lasa. Además de las buenas actuaciones que está completando en cross, el sábado, durante la primera jornada del Campeonato de Gipuzkoa de categorías menores, mejoró en el velódromo de Anoeta el récord juvenil vasco de 800 metros. La atleta del Tolosa paró el crono en 2:13.39, mejorando la vieja plusmarca de la olímpica Maite Zuñiga (2:14).