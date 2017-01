Escasa presencia extranjera en el Cross Internacional de San Sebastián que se disputa hoy

En 1967, ante 40.000 espectadores, se impuso el tantas veces mencionado etíope Mamo Wolde, quien logró enfundarse un total de tres txapelas en el Cross Internacional de San Sebastián. Esta mañana en el recinto del hipódromo no habrá tanto público como en su época dorada, pero seguro que no fallan los incondicionales apasionados a este tipo de pruebas de campo a través, quienes podrán disfrutar de las carreras absolutas a las 12.30 horas (la femenina) y a las 13.15 (la masculina). Además las previsiones meteorológicas indican que durante la jornada de esta 62ª edición no lloverá y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16ºC.

Los principales actores en la competición masculina, de 10.600 metros, son un sexteto de corredores dedicados en cuerpo y alma a prepararse para rendir al máximo. El olímpico en Río de Janeiro Birhanu Balew, a sus 20 años, corrió los 5.000m en 13:09 clasificándose noveno. Este chico de marcados rasgos etíopes, que se nacionalizó bareiní hace dos años, es un apasionado del arroz y del pollo. «Me gusta el circuito. Quiero hacer una buena carrera. Me he entrenado bien y las piernas están preparadas». También estará el alavés Iván Fernández.

Rebitu, la favorita

Fly Group y la Federación Atlética Guipuzocana, organizadores del cross donostiarra, para esta edición tan solo han podido reunir a dos atletas extranjeras en la carrera élite femenina; una de nacionalidad bareiní, Bontu Rebitu, la favorita, y Roxana Elisabeta Birca, de Rumanía. También estarán Nuria Fernández y la alavesa Elena Loyo, una atleta que tratará de pelear por entrar en el podio.