Se redactará un informe para ver qué cambiar

Este periódico se ha puesto en contacto con Jesús Ruiz de Mendoza, técnico responsable de la instalación, quien reconoce que «la pista está en un estado de degradación. Ha perdido sus características. Al velódromo hay que darle una vuelta. El pavimento -solo dos en más de 40 años- tiene más de veinte años y ya ha cumplido su misión. Hay que actualizarlo». Sin embargo, durante el presente año lo único que parece que se va a hacer, a tenor del presupuesto destinado, es «redactar un informe para ver qué hay que mejorar del velódromo, las fases y la inversión: gradas, actualizar la instalación a la normativa de incendios, calefacción...». Por otra parte, asegura que «las grúas no han significado un problema extra para la pista al colocar los nuevos focos. Sí que es verdad que hubo una maniobra en la que no se protegió el tartán y se rozó, pero ese no es el problema de la pista».