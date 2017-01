«La pista de Anoeta está podrida»

«La pista está podrida, impracticable». Así de tajante se muestra Valentín Rocandio, entrenador de atletismo y durante varios años responsable de velocidad de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que día sí y día también acude a Anoeta para entrenar a sus pupilos.

No se refiere al estado de la pista del Miniestadio, no. Él, como varios atletas y entrenadores, denuncia la situación, «incluso peligrosa», que presenta en la actualidad la pista del vetusto Velódromo Antonio Elorza, una gran instalación venida a menos. «Hay que levantar las dos capas y poner un material nuevo; no valen parches chapuceros», indica Rocandio.

Sede del Europeo bajo techo de 1977 donde triunfó Sebastian Coe -quien en su visita en diciembre a Donostia aseguró que veía la instalación «igual»-, el velódromo ha albergado un total de nueve Campeonatos de España absolutos, el último en 2006. «A día de hoy sería imposible organizar una competición de este nivel», apunta Ramón Cid, director técnico de la RFEA, quien también ha visto cómo en las últimas competiciones celebradas la calefacción no ha calentado. «Seguro que descuentos en el alquiler no hacen... Tampoco es normal que entre noviembre y diciembre haya estado cerca de veinte días cerrado por otros eventos, también para los ciclistas», añade, preguntándose si no hay otras instalaciones en la ciudad y consciente de que para que un atleta de nivel -y en Gipuzkoa los hay, incluso internacionales- pueda llevar una preparación adecuada «se necesitan pistas cubiertas».

Sin respuesta

«He puesto hojas de reclamaciones por este tema y no me han respondido», destaca Cid. Tampoco ha recibido respuesta a sus quejas el saltador de longitud Asier San Sebastián. El que sí la obtuvo a través del Twitter de Donostia Kirola fue Igor Legarda. El 26 de diciembre, tras ver cómo quedaba la pista después de que se utilizaran grúas para cambiar los focos, el donostiarra puso en su perfil fotos y comentó: «Si hacer mantenimiento implica esto, no quiero más». Recibió la siguiente respuesta pública: «Estamos cambiando toda la iluminación del velódromo por led, más eficientes y sostenibles. Para ello utilizamos elevadores grandes e intentamos minimizar sus efectos sobre las pistas. Si hay desperfectos, se arreglarán cuando finalice la sustitución de las luminarias». Pero... «lo único que se ha hecho es limpiar por encima».

«Han metido una grúa de toneladas sin proteger y en la época de máximo uso, cuando se podían haber cambiado las luces en verano, que no entra nadie... Y eso por no hablar de los constantes cierres. Tras el concierto de Crystal Fighters a comienzos de diciembre, todo se ensució, incluidas numerosas manchas, probablemente de bebida. Se ha limpiado mes y pico después. ¿Sigo? Tras las Ferias del Corredor de la Behobia y la Maratón me encontré con tres clavos, uno de ellos completamente oxidado, en el foso», relata San Sebastián, el mejor saltador de longitud vasco del momento. Otras veces, se topó «con astillas».

«Hay hasta agujeros»

«Correr por el anillo con zapatillas normales es peligroso. Está acartonado. Si no vas con zapatillas de clavos, el riesgo de irte al suelo es inmenso. Cuesta incluso clavar los tacos de salida, hay agujeros en los que se ve el antiguo tartán...», dicen el saltador y el atleta y entrenador Martín de la Fuente durante la conversación. «El pasillo de pértiga está en condiciones. Pero por el anillo hay muchísimo polvillo. No está nada bien», destaca Naroa Agirre. Efectivamente, la zona central, la verde, de una pista a la que a diario se le da mucho uso -más de 300 jóvenes entre las escuelas de la Real, el Atlético, Gimnástica..., federados que pagan 120 euros al año, usuarios, etcétera- presenta un mejor aspecto.