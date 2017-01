«Me hace mucha ilusión correr en el hipódromo»

Tres Juegos Olímpicos y tres hijas son los tesoros de Nuria Fernández en sus nada menos que veinte años en la élite del atletismo. Esta atleta, que el domingo estará en la salida del Cross Internacional de San Sebastián, nació hace 40 años en la localidad suiza de Lucerna y ha sido criada desde los cuatro en Torrejón de Ardoz, donde un pabellón deportivo multiusos fue bautizado con su nombre. «He vivido en Torrejón de Ardoz hasta hace muy poco que me trasladé a una zona próxima a la Blume para que pudiera entrenarme con más comodidad. Con 13 años comencé a correr y nunca me hubiera imaginado lo que iba a conseguir. Siendo sincera me he sorprendido a mí misma».

Tiene un buen recuerdo del Cross de San Sebastián ya que en 2011 tuvo una carrera ideal que a la postre le dio el triunfo. La atleta de Nike, que pese a su categoría en pista no entraba en las quinielas para la victoria, se encontró con una carrera acorde a sus condiciones. Un compacto grupo rodó a ritmo poco exigente. Pese a los tardíos intentos de acelerar de Gema Barrachina y las africanas Eunice Jepkorir y Rebecca Cheptegei, Fernández no cedió, esperando al momento exacto para sacar su velocidad de gran medio fondista. Entonces ninguna de sus acompañantes pudo seguirla. «Aproveché mi velocidad de 1.500 para ganar la prueba. Siempre he valorado los aplausos del público. Este cross tiene mucho nombre. Es de los auténticos de barro, con un terreno pesado».

Nuria vive el día a día y huye de las obsesiones. «Me emocionaba muchísimo la idea de poder participar en los Juegos de Río. Para una atleta de 40 años y madre de tres hijas era algo fuera de lo común. Forcé tanto que me rompí el 40% del talón de Aquiles. Finalmente no pude ir. Menudo disgusto me llevé. Aprendí la lección de que hay que escuchar al cuerpo. En el momento actual me centro en el día a día».

«Pensaban que no volvería»

En el transcurso de la entrevista Nuria Fernández contestaba a las preguntas mientras atendía a sus hijas. «¿Cómo lo hago? Hay días buenos y días menos buenos. Me faltan horas de sueño. La edad es lo de menos, el tema es que no paras. No me lesiono por el entreno en sí sino porque no descanso como debiera».

La pupila de Pablo Antonio Marín, campeona de Europa en 2010 y plata en 2012, ha logrado recuperarse su seria lesión en el talón de Aquiles. «La gente pensaba que no iba a volver. Me siento con ganas y con mentalidad positiva para intentar la mínima en 3.000 metros para el campeonato de Europa indoor (Belgrado, del 3 al 5 de marzo) y llegar bien al campeonato de España de pista cubierta y de cross».

Es embajadora de un bonito proyecto dedicado a la mujer deportista. «Se llama Dos Seis Uno Woman Maratón y yo soy una de las embajadoras. Este movimiento surgió para recordar a Kathrine Switzer, conocida por ser la primera mujer en correr la mítica distancia de los 42,195 kilómetros. Las mujeres tenemos mucha fuerza interior».

Nuria viene de nuevo al hipódromo en muy buena forma. «Estoy bien. No sé si ganaré, de lo que estoy segura es que voy a dar lo mejor que tenga. Si una da todo lo que tiene, no se puede pedir más. Me encantará encontrarme de nuevo con la afición vasca. En esta tierra se entiende mucho de atletismo y eso los atletas lo agradecemos».