Teresa Errandonea confirma en Anoeta que ha recuperado su mejor versión

Tres carreras con vallas y tres alegrías. Así ha sido el comienzo de temporada de Teresa Errandonea, quien tras varios meses con problemas físicos que le han impedido rendir en su mejor versión, ha demostrado durante el último mes que está de vuelta. Ayer, ante el frío del Velódromo y horas después de que la norteamerica Kendra Harrison se situara como líder mundial del año con 7.75, la bidasotarra paró el crono en 8.39, quedándose a solo seis centésimas de su récord de Gipuzkoa de 60 metros vallas y mejorando en tres su prestación de la semana anterior.

«Es una carrera más para las piernas. Estoy muy contenta. Este año espero que llegue el récord. Me he encontrado muy bien, y eso a pesar del frío que hacía», apuntó la atleta que este año tratará de volver a subir al podio en el Campeonato de España absoluto, lugar donde también espera estar la donostiarra Nora Orduña, quien ayer no tuvo su mejor carrera y se tuvo que conformar con un tiempo de 8.64, seguida de María Mujika (8.91).

Tampoco estuvo nada mal el rendimiento de Malen Ruiz de Azúa. La arrasatearra volvió a saltar por encima de los cuatro metros. Ayer, 4,10.

Mechaal, sancionado

Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 5.000, ha sido suspendido hasta diciembre próximo por la Agencia Española Antidopaje por tres controles de dopaje fallidos en el plazo de doce meses. Disfrutaba desde el 9 de diciembre de una suspensión cautelar de su sanción.