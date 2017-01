Una gran constelación de atletas

A años luz del nacimiento del tartán y de las 'milagrosas' pistas sintéticas que mejoran temporada tras temporada, en tiempos en los que los majestuosos estadios que rugen ahora con el show de atletas como Usain Bolt eran inimaginables, cuando los Juegos Olímpicos eran un evento polideportivo que representaba a las mil maravillas el amateurismo puro y los aficionados tiraban de catalejos y prismáticos para ver a lo lejos... un fornido escuadrón de atletas guipuzcoanos se plantó en Amberes, allá por 1920, para colocar en el mapa olímpico a nuestro territorio.

ATLETAS OLÍMPICOS EDICIÓN (Participaciones) Amberes 1920 (7) París 1924 (6) Ámsterdam 1928 (3) Londres 1948 (1) Roma 1960 (2) Tokio 1964 (2) México 1968 (1) Montreal 1976 (1) Moscú 1980 (2) Los Ángeles 1984 (1) Seúl 1988 (1) Barcelona 1992 (2) Atlanta 1996 (1) Sídney 2000 (1) Atenas 2004 (1) Pekín 2008 (2) Londres 2012 (1) Río 2016 (1)

No solo hubo atletas en la ciudad belga -siete del territorio en total-, también había futbolistas como Mariano Arrate. Fueron los primeros -algunos tuvieron la suerte incluso de repetir en ediciones posteriores- de un total de 26 atletas olímpicos guipuzcoanos.

En 1907, cuando Irun acogió la primera competición de la que hay constancia en España, ya se pudo ver a los atletas guipuzcoanos darlo todo. Poco después nació la Federación Atlética Guipuzcoana. Este año se celebra el centenario de la fundación de la FAG, ente que surgió incluso antes que la Real Federación Española de Atletismo. Fue en 1916, año en el que la I Guerra Mundial impidió, probablemente, que hubiera representación guipuzcoana en unos Juegos por primera vez.

Hubo que esperar cuatro años para que hasta Amberes viajaran -y no lo hicieron en avión, estén seguros- siete amigos -por qué no llamarlos así-, ni más ni menos, para medirse a corredores y lanzadores de 29 países, entre los que no estaban, por ejemplo, Alemania o la recién formada Unión Soviética, y para deleitarse con, entre otros, la zancada de Paavo Nurmi, el finlandés volador.

Juan Muguerza fue uno de esos intrépidos atletas que sobre la ceniza del estadio belga galopó en los 5.000 metros y en los 1.500, donde acabó sexto. Ignacio Izaguirre y Buenaventura Elizondo lanzaron, Miguel García Onsalo corrió los 400 metros y alcanzó las semifinales de los 800, Víctor Erausquin se enfrentó, además de a sus rivales, al cross, y tanto Félix Mendizabal como Diego Ordóñez, atletas que solían retarse en la pista, sanamente hablando, corrieron la actual distancia reina, los 100 metros lisos.

Como el chaval ilusionado que ve un mapamundi y clava chinchetas en todos los rincones del planeta en el que ha tenido la suerte de viajar, Félix Mendizabal y Ordónez, ataviados con sus alpargatas repletas de clavos -se corría incluso con zapatillas con tacos cuando las pistas eran de hierba y tierra, para posteriormente pasar a la ceniza-, repitieron experiencia olímpica. También incrustaron sus particulares chinchetas y zapatillas sobre el Estadio Olímpico de París, teniendo Mendizabal la suerte de ser el abanderado de la delegación española en sus últimos Juegos, fortuna que recayó en las manos del realista Ordóñez cuatro años más tarde.

El 'Infierno de Colombes'

Con cierto aire nostálgico, ahora miramos atrás sin saber si todos esos relatos que quedaron escritos prácticamente como únicos testimonios vivos representan la realidad de lo sucedido en aquellas ediciones olímpicas o son meras exageraciones. Incluso quién sabe si algún nuevo hallazgo nos haga aumentar la lista de olímpicos guipuzcoanos en el futuro... Nos fiamos de los recuerdos en blanco y negro encontrados hasta la fecha y contamos en estas líneas que en París 1924 hubo una carrera conocida como el 'Infierno de Colombes'.

Desde Montreal 1976, el atletismo guipuzcoano no ha fallado en ninguna edición olímpica



Amaia Andrés, en 1992, se convirtió en la primera mujer olímpica formada atléticamente en Gipuzkoa

El 12 de julio a las 14.30 horas, sobre 10.650 metros y a más de 40º C, se disputó la prueba de cross -el campo a través fue parte del programa olímpico en 1912, 1920 y 1924-. Hubo presencia guipuzcoana: Miguel Peña, Fabián Velasco y José Andía, quien se desplomó al entrar al Estadio cuando marchaba quinto y a solo 300 metros de una meta que cruzó en primera posición Nurmi. Gabino Lizarza, en disco, también participó en París.

En Ámsterdam 1928, Fernando Labourdette y Fernando Muñagorri acompañaron a Ordóñez en la velocidad. Veinte años más tarde, en Londres 1948, en una pista de ceniza colocada provisionalmente en el mítico Estadio de Wembley sobre una pista de carreras de galgos, galopó Juan Bautista Adarraga. 800 y 1.500 fueron las distancias que hizo.

Bendito canguro

Otro parón, guerras y boicots por medio, nos traslada hasta Roma 1960. Allí, un gran José Luis Falcón batió el récord de España de martillo. Y también apareció un jovenzuelo -bendita aparición- que hizo historia en el triple salto batiendo el récord de España, llevándolo hasta 16,47 metros en los Juegos Europeos de 1968 en los que fue bronce, aunque su mayor éxito olímpico llegó en Tokio 1964 en la longitud, logrando el sexto puesto bajo un gran diluvio y consiguiendo, por tanto, el diploma olímpico, el primero de un atleta español en atletismo. Luis Felipe Areta saltó triple y longitud en Roma y Tokio y solo el triple en México 1968 - «me lesioné en el calentamiento de la final.Fue una pena», recuerda-, en los Juegos de Bob Beamon -el récord olímpico más antiguo con 8,90-, Dick Fosbury... y de la innovación del tartán.

Ramón Cid participó en Montreal 1976 y Moscú 1980. / USOZ

Y como de animales va la cosa, en Tokio 1964 -rebobinamos un poco-, el canguro 'Pipe' estuvo acompañado por Fernando Aguilar, el 'galgo de Aretxabaleta', que corrió los 5.000 metros y se retiró en los 10.000. Después llegó el turno del también plusmarquista en triple (16,69) Ramón Cid, quien saltó en Montreal 1976 y en Moscú 1980, donde vio de primera mano «cómo todo estaba preparado para que ganaran los soviéticos». Roberto Cabrejas, en altura, también estuvo en el Estadio Lenin.

Las próximas ediciones estuvieron marcadas por el infortunio. Tanto Juanjo Prado como Valentín Rocandio hicieron todo lo necesario para correr en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, respectivamente, pero la mala fortuna se cebó con ellos. Viajaron. Prado iba a correr el 4x400. Él, velocista puro, fue reservado para correr la final del relevo para que llegara fresco. España no se clasificó. Por otra parte, una caída del testigo en las eliminatorias del 4x100, privó a Rocandio de hacer su posta en la capital surcoreana. Por méritos, quizás María Luisa Irizar tuvo que convertirse en la primera mujer en Seúl, pero no fue así. Y tampoco pudo ser olímpica en Barcelona.

La primera mujer

Finalmente, fue Amaia Andrés, actual presidenta de la FAG, la primera olímpica guipuzcoana. La vida, quizás el destino, ha querido que también sea la primera presidenta de la FAG. Andrés corrió los 800 metros en Barcelona. En Seúl, cuatro años antes, participaron Maite Zúñiga y Blanca Lacambra, ambas nacidas en Gipuzkoa, aunque formadas en Álava. Unos cuantos kilómetros más que Andrés hizo Diego García, que disputó tanto en la Ciudad Condal -acabó noveno, quedando dos años después segundo en el Europeo- como en Atlanta 1996 el maratón.

En Sídney 2000 fue un joven Mikel Odriozola el que se presentó tras un sorprendente cuarto puesto continental en 50 km marcha. En Atenas 2004, sin el marchador, comenzó a hacerse grande la figura de la pertiguista Naroa Agirre. Su sexto puesto -diploma- le permitió igualar a Areta como el mejor guipuzcoano en unos Juegos. Repitió participación en Pekín 2008, donde coincidió con Odriozola, quien también acudió a Londres 2012.

Amaia Andrés y Maite Zuñiga, en el Velódromo de Anoeta (arriba); Pipe Areta, en uno de sus intentos en Tokio 1964 (izda.); y Naroa Agirre, en Atenas (dcha.) / MICHELENA Y EFE

Y tras ellos, tras dos atletas peleones -Odriozola, ya retirado tras luchar hasta el último instante por estar en Río y no conseguirlo a pesar de lograr la mínima; hubiera sido el hombre vasco con más participaciones- ha llegado el turno de Trihas Gebre.

Gebre representa la diversidad en la que vivimos. Nacida en Etiopía, vino en busca de una utopía que le convenció. Decidió quedarse en San Sebastián y Gipuzkoa la acogió. Cuna de los mejores fondistas de la historia junto a Kenia, en su país de origen descubrió que correr no se le daba nada mal. A nosotros, a los guipuzcoanos que ahora podemos verla, nos lo ha demostrado. Antes de dar el gran salto a la distancia de Filípides, la etíope-donostiarra cumplió en Río un sueño que tenía desde pequeñita: competir en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo, además, en una final de 10.000 con récord mundial incluido.

Ya sea en blanco y negro, sobre hierba, ceniza, tartán o incluso barro, lo cierto es que Gipuzkoa puede presumir de haber sido una gran mina de donde se han extraído enormes diamantes a modo de atletas que brillan tanto como las estrellas. Esperemos que la cantera de atletas 'made in Gipuzkoa' siga creciendo.