Iván Fernández: «Conocí Elgoibar siendo cadete, y lo es todo para mí»

Iván Fernández, el mejor atleta vasco de siempre en pruebas de campo a través con ocho títulos autómicos consecutivos en su vitrina, volverá a poner mañana su habitual garra en el Memorial Juan Muguerza, donde en la edición de 2014 se exhibió ante su querida afición ejecutando una sensacional carrera que le llevó a ocupar una más que meritoria quinta plaza por detrás de toda la tropa africana.

De salida, el atleta alavés partió como una bala abriendo incluso unos metros con los grandes portentos atletas de nacionalidad ugandesa y keniana. Se quedó muy cerca de Ayad Landassem y tuvo el desparpajo de merendarse a los también corredores internacionales Toni Abadía y Javi Guerra, que mañana también serán de la partida en Mintxeta.

- ¿Qué le dice el cross de Elgoibar?

- En mi trayectoria atlética, todo. Tuve contacto con esta prueba cuando todavía era cadete. Hay que reconocer a la organización la buena labor que ha hecho todos estos años. El palmarés de la prueba habla por sí mismo. En mi opinión, tras el de Atapuerca e Itálica, puede ser el tercero más importante del calendario estatal.

- El cartel que presentan con campeones olímpicos promete mucho espectáculo. ¿Cómo lo ve?

- Es un cartel muy bueno. Solo me queda felicitarles por ser capaces de conseguir traer a estos atletas de tanta valía. En mi caso, si puedo estaré ahí dando cancha. Soy de ese tipo de corredor al que le gusta dar la cara siempre que puedo. En 2014 arranqué, y hasta que las piernas aguantaron. En esta ocasión todo estará por ver. Reconozco que no solo son muy duros los corredores africanos, sino que Ilias Fifa, Adel Mechaal y Toni Abadía están un punto por encima de todos los demás atletas españoles.

- La temporada pasada no logró los frutos que quizás esperaba. ¿Ha hecho borrón y cuenta nueva?

- Sí, mejor olvidar. Hice una serie de cambios en mi dieta y no los debí de asimilar adecuadamente. No iba ni para atrás. Viendo que la situación no mejoraba, decidí volver a mi rutina habitual, que es la de comer mis lentejas, ensaladas, pasta, arroces, tortilla de patatas, es decir, comer de todo.

- ¿A medio plazo qué se plantea?

- De momento me centraré en Elgoibar y la semana siguiente en otro cross muy entrañable también para mí como es el de San Sebastián. Soy consciente de que mi rendimiento en el cross ha bajado debido a que estoy inmerso en la preparación de maratón. Mi intención es volver a recuperar el nivel que tuve en la temporada 2013-2014. Luego, en primavera intentaré mejorar mi marca en los 42,195m (2h12:55) que hice el año pasado en el circuito de Hamburgo (Alemania).