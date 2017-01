Trihas Gebre quiere correr bien ante su público de Elgoibar

«Será mi última competición antes de la Copa de Europa de clubes -Albufeira, Portugal el 5 de febrero-, donde trataré de mejorar o repetir el tercer puesto del año pasado a nivel individual». Hay que recordar que Trihas Gebre, junto a sus compañeras del Santutxu, fueron subcampeonas.

La gacela donostiarra nació hace 26 años en Wukro (Etiopía) y está afincada desde 2011 en Donostia. Tres años después obtuvo la nacionalidad española. Es la actual campeona de España de Cross, 5.000m y 10.000m. Maitetxu concluyó en una admirable segunda posición en Venta de Baños y Zornotza, séptima en Atapuerca y quinta en el reciente cross de Itálica. «Estoy contenta de cómo está yendo la temporada. En Itálica me sobrevino un flato que no me dejó correr. Espero poder estar ahí peleando por el podio. Tengo buenos recuerdos del año pasado, quiero mejorar la quinta posición». La pupila del irunés Ricardo Jiménez ejerció de traductora con Teferi y Ayalew. «Nos conocemos muy bien. Hablamos en nuestro idioma, el Amarina».

Sus rivales más directas serán la campeona olímpica de 3.000m.obstáculos, la keniana Ruth Jebet, que desde los 16 años corre bajo la bandera de Barhéin. Es la recordwoman mundial de esta disciplina con 8:52.78, obtenido el pasado agosto en la reunión de París de la Liga de Diamante. Su última actuación en suelo nacional fue en Sevilla, donde quedó segunda. «Mis padres y hermanos viven conmigo en Barhein. Son más pequeños y se dedican a estudiar».

La superó la etíope Senbere Teferi, subcampeona del mundo de cross y 5.000m en 2015 y quinta en los Juegos de Brasil. «Estaría bien ganar dos crosses muy importantes en una semana».

Otros fichajes destacados son la inglesa Jessica Anne Andrews, vencedora en Amorebieta el pasado 8 de enero y decimosexta en Río. La rumana Ancuta Bobocel, cuarta en el Europeo de Chía y sexta en 2016, vuelve a lo que considera su casa. «El año pasado, mi bebé se puso enfermo la víspera de la carera y los organizadores me acompañaron al médico. No se separaron de nuestro lado, por eso vuelvo a correr aquí, como agradecimiento».

También figuran entre las candidatas la lucense Alessandra Aguilar, la polaca Matylda Kowal, Gema Martín, tercera en la Gimnástica de Ulía, Nuria Lugueros, Tania Carretero, María José Pérez y las hermanas Fuentes-Pila, Zulema e Iris.