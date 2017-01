La flor y nata del cross mundial

Aweke Ayalew, el atleta de la cabalgada interminable y explosiva, último vencedor tras un apretado sprint con su compatriota Tamirat Tola, vuelve al circuito de Mintxeta con el objetivo de repetir triunfo en la 74ª edición del Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar, que se disputa el domingo.

El etíope Ayalew, de 23 años, llega fino y con mucha confianza en sus piernas al ganar esta temporada en Atapuerca (Burgos), competición considerada como la mejor del mundo de pruebas de campo a través, Venta de Baños (Palencia) y el disputado el pasado domingo en Itálica (Sevilla). Desde 2013 representa a Barhein, aunque nació y reside junto a su familia en Addis Abeba, capital de Etiopía. «Mis hermanas son Hiwot Ayalew, ganadora en 2014, y Wude Ayalew, que también ganó en 2012. Estoy contento por haber ganado a Tola en Sevilla. Es un rival de mucho nivel. Nos conocemos mucho y entrenamos juntos».

Los principales favoritos ya se encuentran hospedados en Elgoibar. Zigor Díez, miembro del comité organizador recordó que «en 2016 ya tuvimos la etiqueta IAAF y para el año que viene, coincidiendo con el 75 aniversario, de nuevo volveremos a estar en lo que llamamos la Champion mundial de pruebas de campo a través. El camino ha sido arduo para traer a estos grandes atletas, dos de ellos campeones olímpicos como Kipruto, que es un top 10 por su increíble palmarés, y Jebet». En la trayectoria de esta competición se ha contado con la presencia de 46 países. «Sumaremos uno más dado que tendremos por primera vez a una atleta polaca», dijo.

La afición vasca se quedó el año pasado con ganas de ver al keniano Conseslus Kipruto, ganador en 2013 y tercero en 2014, por una lesión de espalda. A sus 22 años, posee un palmarés con títulos como el oro olímpico en los Juegos de Río en 3.000m obstáculos, doble subcampeón del mundo en 2013 y 2015 en esta misma especialidad, donde su nombre figura en lo más alto del ranking mundial, con 8:03:28.

«El año pasado me lesioné unos días antes de la prueba. Espero recompensar a la afición. Quiero volver a ganar , no me importa que las condiciones sean duran. Me gusta correr con barro y lluvia -añade Kipruto-. Este año tengo como meta el Campeonato del Mundo de Londres, donde trataré de asaltar el récord de 3.000m obstáculos. Antes tengo que clasificarme en las pruebas de selección de mi país».

Otra cara conocida para el público guipuzcoano es Joshua Cheptegei (Uganda, 1996), tercero en 2015. Un atleta que ya apuntó maneras al proclamarse campeón del mundo junior de 10.000m en 2014. En Río de Janeiro fue sexto en 10.000 y noveno en 5.000.

Rivales exigentes

Entre sus rivales figura el maño Antonio Abadía, quinto en 2016. El vigente campeón de España de Cross y undécimo en el Europeo de Chia, en Italia, no terminó contento en Itálica, donde fue noveno. «Tengo mucha acumulación de kilómetros y me atasqué. El objetivo es devolverle la moneda al resto de españoles, aunque Fifa está un escalón por encima». El pupilo de José Luis Mareca se refiere al campeón de Europa de 5.000m Ilias Fifa, Adel Mechaal y al maratoniano Javi Guerra, sexto, séptimo y octavo en Sevilla.

El alavés Iván Fernández, tercero en la Gimnástica de Ulía y siete veces campeón de Euskadi, también tiene algo que decir en una prueba en la que brilló en 2014, donde fue quinto por delante de Guerra y Abadía. La lista, aún sin cerrar, la completan el argelino Rabash Aboud, el inglés Ross Milington, el ugandés Sam Cherop, el chileno Carlos Díaz, Fernando Carro y Miguel Ángel Barzola.