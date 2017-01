La Real y el Atlético no dan opción y ganan la Copa de Euskadi de clubes

No hubo sorpresas ayer en el Velódromo. El equipo masculino de la Real Sociedad y el femenino del Atlético San Sebastián no dieron opción a sus rivales y se llevaron, como de costumbre, la Copa de Euskadi de clubes.

Lo cierto es que ninguno de los dos equipos donostiarras encontró oposición, sobre todo en el caso de los hombres de la Real, que sumaron 95 puntos ganando siete de las trece pruebas y acabando segundos en otras cinco, por 71 del Atlético San Sebastián y 70,5 del Super Amara BAT. No solo el podio fue completamente guipuzcoano; el cuarto clasificado, como en chicas, fue el Tolosa.

Las mujeres del Atlético, por su parte, también se escaparon desde el principio y con 87 puntos y seis triunfos individuales, aventajaron en 14 al BAT y en 19 al Bidezabal.

Nuevo intento de récord

El que se ha echado a volar esta temporada -casi literalmente- es Istar Dapena. El realista volvió a situar el listón por encima del récord guipuzcoano de Jon Karla Lizeaga (5,25 metros). En esta ocasión, el saltador arrasatearra, a pesar de estar «en plena semana de carga», probó suerte en 5,26, pero no pudo. «Los intentos en 5,26 no me han gustado, pero sabemos que cualquier día puede llegar», apuntaba Jonathan Pérez, entrenador de Dapena y de Malen Ruiz de Azúa, vencedora de la pértiga femenina con 3,90, misma altura que Maialen Axpe. El vizcaíno Montxu Miranda, plusmarquista estatal y que ha vuelto a competir con 40 años, saltó 4,50 y ocupó la segunda plaza.

La carrera más bonita de ver, sin duda, fue la de vallas femenina, con un fantástico duelo entre Teresa Errandonea y Nora Orduña -debutaba este curso- que se resolvió a favor de la bidasotarra (8.42 por 8.57). «Estoy muy contenta de cómo están yendo las competiciones y entrenamientos», afirmaba. Iban Maiza, también de estreno, marcó 8.21.

Destacable fue también la actuación de Alazne Furundarena, ganadora con 7.60 del 60, y de su compañero de entrenamientos Octavian Mihail, quien se impuso con 6.92.

Ruth Beitia, líder mundial

Lejos del Velódromo, en Santander, Ruth Beitia demostró que tiene cuerda para rato. A sus 37 años, la cántabra saltó 1,95 en su primera competición del curso, situándose como líder mundial del año y protagonizando su mejor debut de siempre. Lleva quince años seguidos saltando 1,95 o más.