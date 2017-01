El catalán Marc Alcalá, 22 años, sorprende a los favoritos

El joven catalán Marc Alcalá, un especialista de los 1.500 m, ha estado este invierno avisando a los fondistas que en largas distancias también tenía calidad. Lo hizo en octubre en la Cursa de Bombers en Barcelona, donde fue tercero, y lo ha hecho hoy, en una matinal muy fría, en el cross de la Gimnástica de Ulia de San Sebastián al derrotar a los dos favoritos, Hassan Oubaddi y el alavés Iván Fernández, más curtidos en kilómetros pero incapaces de superar en un final apretado a este mediofondista de 22 años.

En categoría femenina la pelea ha tenido menor intensidad. La cántabra Paula González Berodia, la gran revelación del asfalto español el año pasado con títulos en Medio maratón y Maratón, ha aventajado en 40 segundos a la vitoriana Elena Loyo, y en más de un minuto a Gema Martín.

Los dos triunfos en las San Silvestres de Beasain y Galdakao, apenas hace ocho días, han pasado factura al marroquí Hassan Oubaddi. “Me he notado cansado. Hemos intentado ayudarnos Iván y yo para dejar atrás a Alcalá, pero no he estado fino”, ha señalado Oubaddi con el trofeo de segundo clasificado entre sus manos. Iván Fernández, a pocos metros, ratificaba. “He pegado un cambio muy fuerte al principio de la carrera -ha logrado una ventaja de 6 segundos- pero he visto que el ataque no daría sus frutos y me he dejado cazar por Hassan y Marc, y en el último kilómetro, al no poder haber dejado atrás a Marc, sabía que él iba a ser el ganador”. Las explicaciones del segundo y tercero en meta, narran a la perfección cómo ha sido esta 87 edición del popular cross de Reyes donostiarra.

CLASIFICACIONES Masculino 1-Marc Alcalá BARC - 29:32 2-Hassan Oubaddi MARR - 29:33 3- Iván Fernández VIT - 29:50 4-Ángel Ronco TOL - 30:11 5-Sebastián Martos JAB - 30:17 Femenino 1- Paula Glz Berodia CANT - 32:49 2-Elena Loyo VIT - 33:29 3-Gema Martín SAL - 33:55

¿Y qué decía el vencedor? Feliz pero sereno Marc Alcalá, 22 años, barcelonés, entrenado por José Antonio Prieto, ha admitido que está completando un invierno muy bueno sobre distancias que hasta hace poco eran ajenas a su curriculum. “Es una base para afrontar mejor los 1.500 metros ¿Cambiar de distancia? Noooo. Aún no”. Desde luego su futuro en el 5.000 metros parece esperanzador aunque todavía quiere exprimir sus condiciones en el 1.500 metros. Su marca de 3:36 al aire libre debería destrozarla este próximo verano y sobre todo su 3:39 indoor.

El campeón de España de los 1.500 m. necesitó de dos esfuerzos para ser el nuevo rey del asfalto de la Zurriola. El primero, en compañía de Oubaddi para dar alcance al valiente Fernández, tras su rápida fuga. Y en el kilómetro final impuso su velocidad para decir adeu a sus rivales de escapada No le van mal las competiciones en San Sebastián. El pasado invierno, en la pista cubierta de Anoeta, ganó el título promesa de 3.000 m aunque su triunfo internacional más relevante fue el Europeo sub23 en 2015 en el kilómetro y medio.

El guipuzcoano Ander Sagarzazu ha realizado un gran crono en los 10 kms con 30:37, a un minuto del ganador y ha ocupado la octava plaza, subiendo al podio del Cto de Euskadi de ruta.