Dos personas marcaron el camino a Paula González (31 años) en lo que hoy se ha convertido en su profesión habitual. Uno fue su profesor de Educación Física quien se percató del talento y la otra, su hermana Cristina, cinco años mayor que ella, también atleta. «En mi pueblo se organizaban dos carreras y me gustaba participar. Comencé a los 6 años. Veía cómo mi hermana Cristina llegaba tras los entrenamientos contenta a casa y eso me animó mucho a mí a hacer lo mismo. Ella era muy buena, con mucha garra y puro nervio, muy diferente a mí, yo soy más calmada. Tuvo que dejar el atletismo debido a una lesión en la rodilla y problemas de espalda».

Paula González llega a Donostia este fin de semana con la intención de inscribir el domingo su nombre en el historial de ganadores del cross de Reyes, que cubrirá el domingo su edición número 87. La atleta cántabra compará mesa y mantel el sábado en la centenaria Sociedad Deportiva de la Gimnástica de Ulía con el plantel de atletas elegidos.

Esta fondista viene a Donostia en un momento espectacular de forma. «Me encantaría ganar este cross tan importante», afirma. Está inmersa en la preparación del maratón de Sevilla (5 de febrero) donde se ha fijado como meta bajar de las 2h30. «Los entrenamientos van fantásticamente bien. Estoy a menos de 50 días para el maratón y tengo una carga importante de kilómetros. Mi intención es la de ir a ganar. Hay grandes rivales y si me tengo que decantar por algunas son Elena Loyo-que es muy difícil dejarla- y Gema Martín que viene pisando fuerte. Ha hecho en la San Silvestre vallecana 33:18».

SU FICHA Nació el 2 de mayo de 1985 en San felices de Buelna (Cantabria). Club: New Balance Team. Entrenador: Germán Martínez Álvarez. Palmarés: Dos veces campeona de España de medio maratón en 2015 en Granada y 2016 en Santa Pola con 1h11:04. Campeona de España de Maratón en 2016 en el circuito de Sevilla con 2h31:18 Mejores marcas: 10kms ruta: 32:26, Laredo 2014. Medio maratón: 1h11:04 Santa Pola 2016. Maratón: 2h31:18, Sevilla 2016.

Inicio en la ruta con 30 años

La cántabra, que era una atleta de pista, se inició en la ruta a los 30 años. «Si no hubiera sido por una rotura parcial en el tendón de Aquiles que me dejó dos meses y medio parada no me habría pasado tan rápido a las carreras en ruta. Se me pasó la temporada de pista cubierta y cuando me recuperé me dije a mí misma '¿y ahora qué hago?' y se me ocurrió probar en el Campeonato de España de 10km ruta. A mucha gente le chocó que una chica de pista se fuera a distancias tan largas como el maratón».

El debut de Paula González en la distancia de maratón el año pasado fue fantástico. «Salió todo redondo en Sevilla. Gané el campeonato y me aseguré la plaza para los Juegos Olímpicos de Río».

Una lesión hizo que se desvaneciera el sueño de la olímpica. «Después de un entrenamiento de series noté una molestia en la zona lumbar. Intenté seguir pero no podía. No le di importancia pero al día siguiente tampoco era capaz de correr. Me puse en contacto con José Ríos, que es el seleccionador de fondo de la federación española. Me tramitó con mucha celeridad las gestiones para que me vieran los médicos en Madrid. Tras once días de pruebas recibí por fin el diagnóstico. Tenía una fractura por estés en el sacro. Me dijeron que me olvidara de las olimpiadas ya que tenía para largo. Pasé unos días llorando de impotencia, pero después me centré en recuperarme y fijarme nuevos objetivos. El mundo continúa y, como me decía mi entrenador, hay otros campeonatos muy importantes».

«Me encanta Gipuzkoa»

La componente del New Balance conoce bien las carreras vascas y, en concreto, las de Gipuzkoa. «He tenido la oportunidad de correr en cross, pista y ruta en Gipuzkoa. He estado en Lasarte o en la Azkoitia-Azpeitia».

A Paula González le gusta competie en el calendario guipuzcoano. «Me encanta por dos cosas. Porque es la zona más bonita del norte y sobre todo por el recibimiento que se le da al atleta. Te tratan como no te tratan en otros sitios. Hay una cultura deportiva que ya me gustaría que tuvieran en otras partes».