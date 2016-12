Ramón Cid (director técnico de la Federación Española de Atletismo): «Las sanciones por dopaje tendrían que ser más duras. Es una broma que el castigo sea de dos años»

Cuando hace cuatro años asumió el cargo de director técnico de la Federación Española de Atletismo (RFEA), Ramón Cid (1954) sabía perfectamente que no todo sería un camino de rosas, que tendría que lidiar con situaciones complicadas y, sobre todo, con una crisis económica que hizo mella en las ayudas al deporte. Se comprometió. Ahora, el donostiarra, trabajador de la RFEA desde 1989 cuando José María Odriozola se puso al frente, desconoce si seguirá liderando la dirección técnica con Raúl Chapado, el nuevo presidente desde el pasado 26 de noviembre, una vez forme definitivamente su equipo de trabajo. Cid, ocupado como casi siempre y pendiente de un teléfono en el que muestra a primera hora de la mañana las decenas de llamadas que ha tenido que atender -bromea diciendo que «cómo voy a tener ganas de seguir si no dejan de llamarme»-, no dudó en atender a EL DIARIO VASCO para esta entrevista en la que hace balance de sus cuatro años como seleccionador.

- Llegan nuevos tiempos al atletismo español. José María Odriozola era el presidente de la RFEA desde 1989. Ahora, el abulense Raúl Chapado, que habla de «evolución» y no de revolución, asume el mando. ¿Está él preparado?

- Veo a Raúl Chapado completamente preparado. Le conozco desde que él era un niño. Cuando fue olímpico en Sidney 2000, yo ya era el responsable de saltos. Es el momento de que, entre todos, podamos ayudarle. Es una persona bienintencionada.

- ¿Cuál es la situación de Ramón Cid en estos momentos?

- Soy trabajador de la RFEA. Podría decir que en estos momentos soy 'director técnico en funciones'. El atletismo no para por mucho cambio de presidente que haya y hay que seguir tomando decisiones, sobre todo, las inmediatas. Lo que tengo claro es que el de director técnico es un cargo de confianza y fue Odriozola hace cuatro años quien me la mostró. Chapado también me la ha transmitido, pero poco a poco irá formando su equipo de trabajo.

- Chapado ha dicho en varias ocasiones que no sabe si tendrá un director técnico u otro sistema. Tiene que hablarlo con su gente de confianza...

- Respeto la cautela con la que actúa Raúl. Si decide que otro formato es mejor, lo respetaré. El día siguiente a la visita de Sebastian Coe a Donostia me reuní con Raúl. Me ha parecido que tenemos muchos puntos en común; quizás él pueda aportar la faceta teórica y yo, que llevo unos cuantos años, la práctica. De momento, sigo ejerciendo como director técnico, aunque no sé si tengo la energía suficiente para seguir. Tal vez tendría que buscar nuevas ilusiones. Soy consciente de que en estos cuatro años hemos hecho muchas cosas, pero otras se han quedado en el aire. El aspecto técnico es el más importante para una federación; su razón de ser. No tengo nada decidido, pero de momento, la confianza es mutua y hasta que su equipo no quede del todo definido, probablemente hacia verano, seguiré ejerciendo. Él no quiere precipitarse.

- ¿Cómo definiría brevemente la 'era Odriozola' en la Federación Española?

- Él es muy inteligente. Siempre dice que llegó a ser presidente por mi culpa y por la de Juanjo Prado, que le animamos. Somos diferentes. Ha trabajado, y ahora lo seguirá haciendo en la IAAF, de forma incondicional por el atletismo. Es un apasionado de este deporte y eso puede ser una virtud o un defecto. Eso sí. Para los que tenemos la perspectiva del tiempo, entre el cómo estaba cuando llegó y el cómo está ahora el atletismo español hay un avance enorme.

- ¿Se atreve con un resumen de sus cuatro años como director técnico?

- Al llegar, había una frase que no dejaba de escuchar: «Se muere una generación». Pienso que ahora, salvo casos como puede ser el de Ruth Beitia, son los jóvenes los que están asumiendo la responsabilidad. Quizás en mujeres haya más trabajo que hacer. El contexto, marcado por la crisis, ha sido difícil para el atletismo. Somos muy competentes en Europa, como demostramos con ocho medallas en el último Europeo de Ámsterdam, pero nos penaliza competir a nivel mundial. Flaqueamos un poco. El atletismo es un deporte universal. Se nos exigen resultados. Las medallas son importantes porque es lo que la sociedad valora. ¿Somos buenos a esto? La respuesta será sí siempre que haya medallas. Pero estas son una consecuencia al trabajo.

- ¿Cambiaría algo de lo hecho?

- Estoy seguro de que he cometido errores. Lo que no cambiaría son los principios: trabajar mucho, lo que hiciera falta, y tratar de ser justo. ¿Errores? Sí, pero nunca actos deliberados para hacer daño. Y a veces no estar contaminado por temas emocionales es complicado.

- ¿Ha sido complicado lidiar con la falta de dinero?

- Al asumir el cargo sabía que no había dinero. Por eso no prometí lo que no podía cumplir. Cuando un atleta se quejaba de que su beca era menor, tenía razón. Salvo casos concretos, los atletas han sido razonables. Era el contexto del país. También han bajado el número de camas en hospitales, los profesores... Hemos tratado de racionalizar el gasto. Y hemos dado muchas explicaciones; lo que no podíamos cubrir con dinero siempre hemos tratado de explicarlo.

- La RFEA, en varias ocasiones, ha sido acusada de tapar positivos por dopaje, ¿qué opina al respecto?

- He sufrido el dopaje como atleta olímpico y también como director técnico. Tengo claro que yo no soy juez. Creo que las leyes son demasiado permisivas. Habría que sancionar más duramente; creo que no a perpetuidad, pero sí más años. Dos años me parece una broma. Hay estudios que demuestras que las ventajas fisiológicas continúan tras ese tiempo. Pero hay una cosa que creo que hay que dejar clara y es que la RFEA en ningún caso ha tratado de tapar positivos. Hay una Ley de Confidencialidad por la que si publicas algo te crujen. No se puede acusar a nadie si no está sancionado.

- ¿Y qué me dice de las nacionalizaciones?

- España no tiene tantos como otros países. Ves el apellido y puede parecer de fuera, pero muchos son de segunda generación; nacidos aquí. La RFEA nunca ha tomado la iniciativa a la hora de nacionalizar. De hecho, muchos atletas que no tienen la nacionalidad y viven aquí se quejan porque no les facilitamos que la consigan. Es un tema al que le tiene que dar la vuelta la IAAF para que en todos los países la norma sea igual, para que los campeonatos no se desvirtúen, para que no haya abusos...

- ¿Cree que la RFEA ha sabido aprovechar el 'boom' de Bruno Hortelano?

- Nuestra misión es tratar de ayudar a Bruno para que corra más, a Ruth Beitia para que salte más... Es importante tener figuras porque son los que llegan el aficionado que no es incondicional, el que no sigue el atletismo día a día.