Cuando se le apagan las luces, la Real es vulnerable

Cuando todos los astros se alinean en tu contra puede pasar lo que, por ejemplo, pasó en la noche del sábado en Anoeta, que te pasan por encima y no hay manera de que puedas reaccionar. Que la Real tenía la voluntad de ganarle al Sevilla para aspirar a ser más importante en la Liga a través de la clasificación nadie lo pone en duda y se lo premiaron los veintidós mil seguidores que le ovacionaron en el gélido Anoeta pese a que el marcador era cada vez peor. Pero pasó lo que pasó, esta vez no entraron las dos primeras ocasiones como en partidos precedentes y el Sevilla estuvo listo para aprovechar las deficiencias defensivas que esta vez se notaron más que nunca para hacer uno detrás de otro los cuatro goles que dejaron a la Real congelada y con la segunda derrota de la temporada en Anoeta, después de la del primer día ante el Real Madrid.

Un ejemplo de que no era el día fue la sustitución de Vela cuando todavía quedaba mucho partido y el 0-2 aún no era tan grave como el 0-4 con el que terminó el partido. La imagen que tanto cuenta fue deficiente por parte de esta Real que hemos subido a los altares porque la verdad es que su juego encandiló a muchos y ya está ubicado el equipo de Eusebio entre los mejores de la Liga. El partido es de los de pasar página, aunque no sea el único en el que el equipo se va del campo antes de tiempo, aún se recuerda la manita de Riazor, no hace tanto tiempo.

Así que hay que levantarse cuanto antes, porque enero es el mes decisivo para tomar el tren que al final de la Liga lleve a un puesto con premio. Primero la Copa, porque pasado mañana hay que hacer buena una ventaja del 3-1 que los realistas le endosaron a ese Vilarreal que a punto estuvo de ganarle al Barça ayer, pero el gol del empate de Messi avanzado el descuento no quita que el submarino amarillo será ante la Real un equipo bien diferente al dadivoso que jugó en Anoeta la pasada semana.

Eibar: errores arbitrales

Tampoco fueron bien las cosas por Ipurua, aunque hay que decir bien alto que el Eibar jugó un gran partido, al que sólo le faltaron, que no es poco, aprovechar las ocasiones locales que si consiguió el rácano equipo de Simeone, ayudado, cómo no, por unos errores arbitrales que lastraron las posibilidades del equipo de Mendilibar. El primer gol del partido lo marcó Saúl partiendo de fuera de juego no captado por el auxiliar de la banda, eso después de que el árbitro principal no viera delante de sus narices cómo un jugador del Atlético jugó el balón con la mano dentro del área. Es a lo que está condenado a sufrir el equipo armero, que lleva una larga lista de perjuicios que si, como dicen, se compensan a lo largo de una temporada va a tener una segunda vuelta con todo a favor. Ahora a consolidar el acceso a los octavos de Copa y a terminar la primera vuelta de la Liga de la mejor forma posible, también ante el Sporting y luego recibiendo al Barça en Ipurúa.

El GBC, desdibujado lejos del Gasca

Las malas noticias llegaron también desde otros frentes y no sólo por las derrotas del Sanse y el equipo femenino de la Real, compensadas en parte por los empates de Real Union y Oiartzun, pero es que el Gipuzkoa Basket nos tiene bastante contrariados en sus partidos lejos del Gasca. En casa resuelve con cierta holgura cada choque, pero las salidas se le atragantan de forma excesiva, como la última, con diecisiete puntos de diferencia en Gasteiz. Demasiado para un equipo con sus aspiraciones. Las chicas del IDK dieron la talla al menos con su buena victoria.

Fiesta del balonmano

Los aficionados al balonmano disfrutaron con el Torneo Internacional que homenajea a Domingo Bárcenas, en el que la selección española se impuso con claridad en todos sus partidos y demostró estar bien preparada para el mundial que comienza esta semana ante Islandia. Mientras tanto, las chicas del Bera Bera se adjudicaban la Copa de Euskadi por cuarta vez, con un rotundo 17-31 ante el Zuazo en la final.

Cross de Reyes

El cross de Reyes de la Gimnástica de Ulía lo ganó el joven atleta catalán Marc Alcalá, con paula González la mejor entre las chicas. El chico se impuso al sprint a El Hassan Oubaddi, por os segundos, mientras que la chica no tuvo rival y separó a la segunda, Elena Loyo, en cuarenta segundos. Mientras, la etiope-guipuzcoana Trihas Gebre era segunda en el Cross Zornotza de Amorebieta, tras la británica Jessica Anne Martin, y en hombres el triunfo se quedó para el eritreo Nguse Amloson.

Y Cara y cruz en el rugby con la victoria del Ordizia y la derrota del Hernani en la máxima categoría. Hay que seguir en la pelea.