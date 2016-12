Un año de despedidas

En Río, Michael Phelps abrió por última vez su vitrina de trofeos para colocar su 23ª medalla de oro, un récord estratosférico muy difícil de repetir. A sus 31 años, el más grande nadador de la historia es "el retirado del año 2016".

También abandonó en la cúspide el piloto Nico Rosberg, que sorprendió anunciando su retirada en diciembre, sólo cinco días después de convertirse al fin en campeón del mundo de Fórmula 1.

Otras estrellas del deporte han tomado también este año el camino de la retirada. Yelena Isinbayeva, la zarina de la pértiga, con 28 récords del mundo. Kobe Bryant, el hombre de los 81 puntos en un sólo partido. Miroslav Klose, el hombre récord de goles en Mundiales. O el ciclista Bradley Wiggins, cinco veces campeón olímpico y el primer británico en lograr ganar el Tour de Francia.

ENERO

20. El defensa Mario Yepes, de 40 años, excapitán de Colombia, con la que jugó 102 partidos, anunció su retirada. Jugó en el Deportivo Cali, en el River Plate, en el Nantes (2002-04), PSG (2004-08), Chievo Verona (2008-10), AC Milan (2011-13) y en San Lorenzo. Fue cuartofinalista del Mundial-2014 ante Brasil.

21. El tenista australiano Lleyton Hewitt, de 34 años, ganador de Wimbledon en 2002, del Abierto de Estados Unidos en 2001 y del Masters 2001 y 2002, puso fin a su carrera luego de una derrota en segunda ronda del Abierto de Australia. Hewitt fue el número 1 del mundo más joven de la historia, con 20 años, y ganó 30 torneos ATP, que pudieron ser más si no le hubiesen lastrado las lesiones.

29. El defensor serbio Nemanja Vidic, excapitán del Manchester United, puso fin a su carrera a los 34 años, después de la rescisión de su contrato con el Inter de Milán. Entre 2006 y 2014, Vidic ganó con el Mánchester United la Liga de Campeones en 2008, más cinco campeonatos de Inglaterra, 3 Copas de la Liga inglesa y un Mundial de clubes.

FEBRERO

Hewitt, tras un partido. / Reuters

25. El futbolista Robert Pires, de 42 años, anuncia su retirada. Es el último de los campeones del mundo de Francia-1998 en colgar las botas, tras un año sin jugar. Entre otros jugó en el Metz (1992-98), Olympique de Marsella (1998-2000) y Arsenal (2000-06). Con los 'gunners' conquistó dos ligas y dos Copas de Inglaterra. También militó en el Villarreal (2006-10), Aston Villa (2010-11) y en el Goa FC, de India (2014).

26. El doble campeón del mundo de los 3.000 metros obstáculos (2003 y 2005) y récord del mundo, Saif Saaeed Shaheen, keniano nacionalizado catarí, detiene oficialmente su carrera a los 33 años. Su última competición, antes de una sucesión de lesiones, se remontaba al 22 de agosto de 2010 en Berlín.

MARZO

7. En fútbol americano, Peyton Manning, emblemático quarterback de Denver, anunció su retirada poco antes de cumplir 40 años, y un mes después de ganar la Super Bowl. En 18 temporadas, Manning hizo historia en la NFL: 2 veces ganador de la Super Bowl, trofeos de máximo goleador, y récord de pases para touchdown (539). Conquistó su primera Super Bowl en 2007 con Indianapolis, en el que militó durante 14 temporadas.

Manning, con el título de campeón. / Reuters

24. El medio melé sudafricano Fourie du Preez (34 años, 76 partidos internacionales entre 2004 y 2015) puso fin a su carrera. Era el capitán de los Springboks semifinalistas de la Copa del Mundo-2015. Campeón del mundo en 2007, Du Preez jugó en los Blue Bulls de Pretoria (2001-11) antes de finalizar su carrera en Japón.

29. El portero alemán Timo Hildebrand (7 partidos con la Mannschaft), y que ostenta el récord de imbatibilidad en la Bundesliga, colgó las botas a los 36 años al verse sin equipo. Estableció su récord (855 minutos sin encajar) en 9 partidos disputados a caballo de las temporadas 2002-03 y 2003-04 cuando jugaba en el Stuttgart. Disputó 301 partidos en Bundesliga en el Stuttgart (campeón en 2007), Hoffenheim, Schalke 04 y Enitracht de Fráncfort.

ABRIL

8. El nadador japonés Kosuke Kitajima, de 33 años, cuádruple campeón olímpico (100 y 200 metros braza en 2004 y 2008), pone fin a su carrera luego de fracasar al no clasificarse para sus quintos Juegos, en Río.

13. Kobe Bryant, mítico escolta de los Lakers de Los Ángeles, anota 60 puntos ante Utah en su último partido en la NBA. A sus 37 años, el emblemático N.24 de los Lakers de los cinco títulos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), MVP en 2008, tercer máximo anotador de la NBA (33.643 puntos), es uno de los más grandes jugadores de la historia. Fiel a los Lakers durante toda su carrera, cuenta con un palmarés excepcional: 18 participaciones en el All Star Game, un récord personal de 81 puntos en un solo partido, 2 trofeos de máximo anotador (2006 y 2007) y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos (2008 y 2012).

Kobe, en el año de su retirada. / Afp

25. El ciclista Michael Rogers, campeón del mundo de contrarreloj en 2003, 2004 y 2005, cuelga su bicicleta a los 36 años debido a una arritmia cardíaca. El australiano conquistó entre otras una etapa del Tour de Francia y dos del Giro de Italia.

MAYO

7. El segunda línea italiano del Zebre Parma Marco Bortolami (112 internacionalidades, 39 de ellas como capitán de la selección de rugby) se retiró a los 36 años, habiendo disputado 3 Copas del Mundo (2003, 2007 y 2011) y 11 torneos de las Seis Naciones, entre 2003 y 2015.

8. El delantero italiano del Hellas Verona, Luca Toni (16 goles en 47 partidos con la 'Azzurra'), campeón del mundo con Italia en 2006, colgó las botas a los 38 años con un último gol en la Serie A, nada más y menos que contra la Juventus de Turín. En 22 años de carrera firmó 324 goles, 157 de ellos en el campeonato italiano. Dos veces máximo goleador de la Serie A, en 2006 con la Fiorentina y en 2015, también fue el máximo realizador de la Bundesliga en 2007-08, con el Bayern de Múnich.

8. Cerca de cumplir los 41 años, el centrocampista español Juan Carlos Valerón (46 partidos con España entre 1998 y 2005), disputa el último partido de su carrera, con la camiseta de Las Palmas, el club canario en el que se formó. Antiguo centrocampista de clase de la Roja, 'El flaco' logró sus mayores éxitos con el Deportivo de la Coruña entre 2000 y 2013, entre otros un título de Liga.

JUNIO

9. El defensor danés Daniel Agger (75 partidos internacionales), anunció su retirada a los 31 años, aludiendo a las lesiones que lastraron su retorno al Brondby. Con el Liverpool, en el que jugó entre 2006 y 2014, conquistó la Copa de Inglaterra en 2006 y la Copa de la Liga en 2012.

30. Walter Samuel, defensa argentino de 38 años, dejó el fútbol tras una temporada en el Basilea suizo. Exjugador del Real Madrid y el Inter Milán y fue 55 veces internacional con la albiceleste.

JULIO

11. El jugador de baloncesto Tim Duncan, emblemático ala-pívot de San Antonio, pone fin a su carrera tras de 19 temporadas en la NBA. Cinco veces campeón con los Spurs entre 1999 y 2014, fue elegido en dos ocasiones MVP, en 2004 y 2008. Desde sus inicios en San Antonio en 1997 ostentaba una media de 19 puntos y 10,8 rebotes por partido.

AGOSTO

1. El saltador de esquí noruego Rune Velta, doble campeón del mundo en 2015 (pequeño trampolín individual y gran trampolín por equipos) se retira de la competición a los 27 años. El esquiador explicó haber perdido la motivación luego de unas últimas discretas actuaciones.

14. Michael Phelps pone el broche de oro a su carrera con una 23ª medalla de oro olímpico en Río, en los 4x100 metros estilos. El deportista olímpico con más medallas de la historia emprende su nueva vida a los 31 años con un total de 28 preseas repartidas en cuatro Juegos Olímpicos. En Río, Phelps se colgó otros cinco metales de oro y uno de plata. En Atenas-2004 ganó 8 medallas (6 de oro), 8 en Pekín-2008 (todas de oro), y 6 en Londres-2012 (4 de oro).

Isinbayeva, en una competición. / Afp

19. La saltadora con pértiga rusa Yelena Isinbayeva, doble campeona olímpica (2004, 2008), pero excluida de los Juegos Olímpicos de Rio, cuelga definitivamente la pértiga a los 34 años. La 'Zarina', elegida para la comisión de atletas del COI en Rio, se retira con un impresionante palmarés: dos oros y un bronce en los Juegos Olímpicos, más tres títulos mundiales (2005, 2007, 2013). Superó en 28 ocasiones el récord del mundo (15 al aire libre y 13 en pista cubierta).

SEPTIEMBRE

24. A sus 40 años, el jugador de baloncesto Kevin Garnett pone fin a una carrera adornada con un título NBA (2008), una medalla de oro olímpica (2000) y un trofeo MVP (2004). Apodado 'The Big Ticket', disputó 21 temporadas entre Minnesota (1995-07 et 2015-16), Boston (2007-13) y Brooklyn (2013-15), totalizando 15 participaciones en el All Star. Garnett es el único jugador de la NBA en haber anotado más de 25.000 puntos, capturado más de 10.000 rebotes (14.662), dado más de 5.000 asistencias (5.445) y logrado más de 1.500 tapones.

OCTUBRE

13. La británica Jessica Ennis-Hill, campeona olímpica de heptatlón en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y medalla de plata en los de 2016, pone fin a su carrera a los 30 años. La doble campeona del mundo (2009 y 2015) y campeona de Europa en 2010 es una estrella en el Reino Unido.

20. La clavadista china Chen Ruolin, cinco veces campeona olímpica, abandona los trampolines por lesión. Chen conquistó cinco títulos olímpicos en tres Juegos diferentes. En Rio se hizo con el oro en los 10 metros sincronizados. Durante los últimos diez años, conquistó todas las medallas de oro en sincronizada 10 metros en Juegos Olímpicos, Mundiales y Copa del Mundo. También conquistó los títulos individuales en trampolín de 10 metros en los Juegos de Pekín-2008 y de Londres-2012.

NOVIEMBRE

1. El delantero Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de los Mundiales (16), pone fin a su carrera a los 38 años. Se hallaba sin equipo desde que finalizó su contrato con el Lazio en junio de 2016. Máximo goleador histórico de la Mannschaft (71 goles en 137 partidos entre 2002 y 2014), su último partido internacional fue la final del Mundial-2014 ganada a Argentina. Disputó cuatro Mundiales, alcanzo en todos ellos al menos las semifinales, y tres Eurocopas. Jugó entre otros en el Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Múnich, y Lazio.

1. El escolta estadounidense Ray Allen, de 41 años, dos veces campeón de la NBA, se retira luego de más de 20 temporadas en la NBA. Campeón en 2008 con Boston, y en 2013 con Miami, también jugó en las franquicias de Milwaukee y Seattle. Campeón olímpico en Sydney-2000, participó en 10 All Star.

19. Mark Webber (Porsche) finalizó en tercer puesto en las Seis Horas de Bahréin, la última carrera de su trayectoria profesional al volante. A sus 40 años, el australiano fue campeón del mundo de resistencia en 2015. En F1, ganó 9 Grandes Premios (con Red Bull) en 215 GP corridos entre 2002 y 2013.

Gerrard, con el Liverpool. / Afp

24. El futbolista Steven Gerrard, que jugaba en Los Ángeles Galaxy desde 2015 luego de haber dejado el club de su vida, Liverpool, cuelga las botas a los 36 años. Histórico capitán de los Reds, disputó con el club de Anfield más de 700 partidos, conquistando todos los trofeos nacionales (salvo la Premier), y los europeos. Fue el héroe de la final de la Liga de Campeones en 2005, conquistada luego de haber remontado un 3-0 adverso al descanso ante el Milan. En 114 partidos con la selección inglesa anotó 21 goles.

27. Dos veteranos se pusieron por última vez al volante de un Fórmula 1, el británico Jenson Button (36 años) y el brasileño Felipe Massa (35 años). Campeón del mundo en 2009 con Brown GP, Button ganó 15 victorias en 305 Grandes Premios. Subcampeón del mundo en 2008 con Ferrari, el brasileño Massa totaliza 11 victorias en 250 Grandes Premios.

DICIEMBRE

2. El piloto alemán Nico Rosberg sorprende al mundo del automóvil anunciando su retirada de la competición, sólo cinco días después de haberse proclamado campeón del mundo. Luego de 10 años en la F1, en los que ganó 23 Grandes Premios, el piloto alemán dice adiós con el campeonato del mundo bajo el brazo.

15. La china Wu Minxia, cinco veces campeona olímpica de saltos de trampolín en piscina, se retiró a los 31 años por problemas físicos. En los Juegos de Rio se coronó en trampolín sincronizado a 3 metros. Su debut olímpico había sido en Atenas-2004 y su cosecha fue de siete medallas olímpicas, cinco de ellas de oro.

17. El internacional italiano Martín Castrogiovanni (119 veces internacional) anunció su adiós a los 35 años. Nacido en Argentina, desarrolló su carrera en Europa, donde estuvo en el Leicester y luego en Francia, en el Toulon (con el que ganó la Copa de Europa en 2014 y 2015) y después en el Racing 92.

18. Los rings de boxeo no volverán a ver al estadounidense Bernard Hopkins, excampeón FIB, AMB, CMB y OMB de los pesos medios. Colgó los guantes a los 51 años, tras la derrota ante su compatriota Joe Smith, de 24. Pasará a la historia como el campeón del mundo de más edad de la historia, después de haber batido en 2011, a los 46 años, al canadiense Jean Pascal.

19. El defensa internacional brasileño Alex (17 partidos con su selección), ex del París SG y del Chelsea, anunció su retirada a los 34 años. Una grave lesión en la rodilla derecha aceleró su renuncia a continuar en el fútbol de alto nivel.

Ana Ivanovic, en un partido. / Afp

28. La exnúmero 1 del tenis femenino Ana Ivanovic, que llegó a ganar Roland Garros en 2008, abandonó las pistas con apenas 29 años, cansado de luchar contra las lesiones, que le impedían rendir a su mejor nivel. La serbia conquistó 15 torneos en una carrera que empezó en 2003. El último, el de Tokio en 2014.

28. El ciclista Bradley Wiggins anunció su retirada en las redes sociales con una imagen con sus trofeos. Sus éxitos son numerosos, pero destaca en ellos el Tour de Francia de 2012, donde se convirtió en el primer británico de la historia en ganar la prestigiosa prueba. En Juegos Olímpicos se colgó ocho medallas en cinco ediciones (5 oros, 1 plata, 2 bronces), la última de ellas el oro en la persecución por equipos en Rio-2016. Fue líder en las tres grandes rondas por etapas (Francia, Italia, España) y ostenta desde junio del pasado año el emblemático récord de la hora (54,526 km).

28. El atacante argentino Fernando Cavenaghi, campeón de la liga francesa con el Burdeos en 2009, puso punto final a su carrera con 33 años. En Latinoamérica jugó para River Plate, su club argentino de formación, pero también para el Inter de Porto Alegre brasileño y el Pachuca mexicano. Con la Albiceleste estuvo en 4 partidos. A River le ayudó a volver a la primera división, junto a David Trezeguet, y luego ganó con ellos la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. También jugó para el Spartak Moscú, el Mallorca, el Villarreal y el Apoel Nicosia.