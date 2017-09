El Zinemaldia, a punto de enseñarlo todo Paulina García. Los nombres que integrarán los distintos jurados, y las figuras que pisarán la alfombra roja, son los principales datos que quedan por desvelar. El viernes se darán a conocer dos nuevos premios Donostia que se sumarán al de Ricardo Darín RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 4 septiembre 2017, 17:03

Terminó agosto y la continua ráfaga de noticias sobre su programación que suele ir desvelando el Festival en estas semanas. Y con la entrada de septiembre llega la traca final: el viernes se darán a conocer los últimos detalles para la 65 edición que comenzará el jueves 22 y tendrá nueve intensos días hasta la clausura, el sábado 30 de septiembre.

Y los que quedan por desvelar son detalles de importancia. Si hasta ahora se han dado a conocer en dosis asumibles todos los entresijos de la programación, básicamente las películas que integrarán las distintas secciones y las actividades de industria, en la presentación final del próximo viernes llegarán los nombres propios, y esperemos que sonoros: los integrantes del jurado oficial que tendrá que elegir la destinataria de la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés, y los nombres de las estrellas, actores o directores, que pasearán por la alfombra roja, y que el Festival no suele confirmar hasta el último momento. Es, por tanto, momento de recopilar la principal información ya diseminada y esperar unos días para completar el puzzle.

Donostias: nueva filosofía. Los premios Donostia provocan la mayor de las expectaciones, en parte satisfechas el pasado mes de junio cuando se desveló que el actor argentino Ricardo Darín recibirá el galardón en esta próxima edición. Quedaba por conocer si habrá más. Y hemos podido saber que el próximo viernes el Festival desvelará dos nuevos destinatarios para el premio Donostia. «Anunciaremos los dos a la vez porque va a haber una ampliación del campo a cubrir con los premios Donostia, y cuando se vean los tres conjuntamente se va a entender mejor lo que queremos explicar», nos apunta José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, manteniendo el resto del enigma. Así que, como en otras ocasiones, y recordando que el número de premios Donostia no es el mismo todos los años, ya podemos confirmar que en esta próxima edición serán tres los homenajeados.

Todd Haynes, entre los 'profes'. No solo los actores, también los directores provocan fascinación en la distancia corta. Y si además están dispuestos a dar una clase maestra a los estudiantes de cine,y a algunos cinéfilos entusiastas, más aún. Todd Haynes es uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo, tras las magníficas 'Lejos del cielo', 'Carol' o la última, 'Wonderstruck', que se estrenará en Perlas. Otro directores que participan en diversas secciones también darán su 'masterclass', como Nobuhiro Suwa y Raymond Depardon. Y el director del festival de Cannes, Thierry Fremaux, dará una lección sobre los padres del cine, con el documental que ha confeccionado, y comentará, sobre los hermanos Lumiére.

Abultada Sección Oficial. La Sección Oficial viene abultada, como el año pasado, con 25 películas en total, y con triple división de nuevo. Competirán por la Concha de Oro 18 películas; tres más se presentan fuera de concurso y cuatro como proyecciones especiales. En la competición hay que destacar que vuelve a figurar una película en euskera (entre otros idiomas), 'Handia', que brindan los autores de 'Loreak'. También compiten directores de prestigio en festivales internacionales, como el japonés Nobuhiro Suwa y la austríaca Barbara Albert ('Licht') o, en el otro extremo estilístico, el tándem de cine comercial Olivier Nakaché y Éric Toledano, que tanto triunfaron con 'Intocable' y ahora presentan 'Le sens de la fête', y el alemán afincado durante años en EE UU Robert Schtwenke, que tras dirigir el díptico 'Divergente' vuelve al cine de autor con 'Der Hauptmann'. Cuatro mujeres directoras (Barbara Albert, Ivan Mladenovic, Urszula Antoniak y Anahí Berneri) participan en la competición.

Tres de cine español. La presencia de cine español en la Oficial es este año moderada, frente a la sobreabundancia de algún año reciente, y son tres los títulos que compiten: 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño, que parte de la leyenda del gigante de Altzo; 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, que adapta una novela de Javier Cercas; y 'Life and Nothing More', de Antonio Méndez Esparza, el drama familiar de un joven con exceso de responsabilidad. En la representación española, como proyecciones especiales, habría que sumar 'Morir' de Fernando Franco, y los dos primeros capítulos de la serie de televisión 'La peste' que ha dirigido uno de los cineastas más pujantes, Alberto Rodríguez.

Lo que triunfó en otros festivales. Perlas es tradicionalmente la sección dedicada a recoger lo más interesante de los grandes festivales, pero en esta edición esa idea se disemina más por otras secciones. Así, la película ganadora de la Palma de Oro de Cannes, 'The Square' de Ruben Östlund aparece como inauguración de Zabaltegi-Tabakalera, sección que también acoge 'The Day After' de Hong Sang-soo, quien el año pasado fue premiado en el Zinemaldia con 'Lo tuyo y tú'. En cambio están sí están en Perlas el Oso de Oro de Berlín, 'On Body and Soul' de Ildiko Enyedi y otras películas del palmarés de Cannes como 'You Were Really Never Here' de Lynn Ramsey (protagonizada por Joaquin Phoenix que ganó el premio al mejor actor); '120 battments par minute' de Robin Campillo o 'Loveless', de Andrey Zvyaginstev. Y no faltan las esperadas nuevas películas de Michael Haneke ('Happy End'), con Isabelle Huppert, Robert Guédiguian ('La villa') e Hirokazu Koreeda ('The Third Murder'). Y también figuran dos de las grandes sorpresas del año, 'Call Me By Your Name', de Luca Guadagnino, y 'The Florida Project', de Sean Baker. Este año Perlas tiene la peculiaridad de acoger media docena de filmes procedentes de Venecia, que están allí compitiendo en estos días, entre ellos 'Loving Pablo', de Fernando León de Aranoa, con un Javier Bardem de protagonista que también figura en otra 'perla', 'Mother!', de Darren Aronofsky.

Otra forma de mirar la realidad. Se dan cita, principalmente en Zabaltegi-Tabakalera, algunos de los documentalistas más singulares. Tanto. Frederick Wiseman mete su cámara en la biblioteca de Nueva York para buscar la vida que hay en ella ('Ex-libris: The New York Public Library') y Raymond Depardon indaga en los discutible sistemas de Francia para ingresar en centros psiquiátricos a personas que no han dado su consentimiento en '12 Days'.

Mujeres latinas. El público del Zinemaldia tiene una querencia especial por el cine latinoamericano y entre las doce películas de Horizontes Latinos, además de nuevas producciones a descubrir, figuran las aupadas en Cannes 'Las hijas de abril', de Michel Franco, y 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, protagonizada por la aplaudida Paulina García de 'Gloria'.

Todas las caras de Joseph Losey. Nunca hay que olvidarse de las retrospectivas, y menos este año que solo hay una. Pero es de un cineasta con tanta diversidad y audacia en su treintena de películas, que vale por varios. Imprescindibles son 'El sirviente' o 'Rey y patria', pero tiene interés y capacidad de sorprender todo su cine.