El Zinemaldia mostrará catorce películas vascas en sus distintas secciones Presentación de las producciones vascas que participarán en el Zinemaldia / J. M. López La montadora Julia Juániz recibirá el premio Zinemira en la Gala del Cine Vasco RICARDO ALDARONDO Miércoles, 30 agosto 2017, 14:09

Ya se había dado a conocer la participación de películas como 'Handia' en la competición oficial o 'Operación Concha' en el Velódromo, pero el Festival de Cine de San Sebastián ha revelado este miércoles la participación de catorce películas de producción en el conjunto del festival. Cinco de ellas se presentan en la sección Zinemira, y siete títulos de distintas secciones optan al premio Irizar del Cine Vasco.

Además, el Festival ha anunciado que el premio Zinemira del Cine Vasco recaerá en la montadora Julia Juaniz (Arellano, Navarro, 1956), que tiene una amplia trayectoria en el cine vasco y también como colaboradora habitual de directores como Víctor Erice y Carlos Saura.

La sección Zinemira acoge tres títulos a competición. Eñaut Castagnet (Berria 10 urte, When I Was a Child) y Ximun Fuchs, fundador de la compañía teatral Le Petit Théâtre de Pain, se estrenan en la ficción cinematográfica con 'Non / No', que narra la lucha de una comunidad de un pequeño pueblo en Francia cuando cierra una empresa. 'Bi txirula', un viaje para reflexionar, es el debut en el largometraje de ficción de Iñigo García, arquitecto de profesión y autor de cortometrajes como Big Boy dokumentala y Errusia. Y los directores y productores de 'Pura Vida' (Zinemira 2012, Serbitzu Saria) y 'Walls / Muros' (Mención en el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2014, Zinemira 2015), Pablo Iraburu, Migeltxo Molina (Pamplona, 1978) e Igor Otxoa (San Sebastián, 1973), dirigen 'Elkarrekin-Together', que sigue a una expedición de arqueólogos vascos hasta una remota isla en la costa este de Estados Unidos en busca de pruebas que confirmen el encuentro y cooperación de balleneros vascos y nativos americanos. 'Elkarrekin-Together' es la película elegida para ser proyectada en la Gala del Cine Vasco y ETB.

La sección se completa con dos filmes que participan fuera de concurso: 'Converso', la segunda película de David Arratibel (Oírse) y 'Nur eta herensugearen tenplua' (Nur y el templo del dragón), la última película dirigida por Juanba Berasategi (Pasaia, 1951-2017). Arratibel se propone entender la conversión de su familia a la fe católica a través de la película, que ha recibido el Premio de Público en el Festival Punto de Vista y el Premio al Mejor Documental en el Festival de Málaga. La película de animación realizada por Juanba Berasategi está basada en el personaje literario creado por la escritora alavesa Toti Martínez de Lezea.

Dos películas de la Sección Oficial aspiran al Premio Irizar: 'Morir', la segunda película de Fernando Franco (Sevilla, 1976) tras 'La herida', protagonizada por Marian Álvarez y Andrés Gertrudix, y 'Handia', dirigida por Aitor Arregi (Oñati, 1977) y Jon Garaño (San Sebastián, 1974), y protagonizada por Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga, Iñigo Aranburu, Ramon Agirre y Aia Kruse.

Asimismo, competirá por el premio 'Operación Concha', dirigida por Antonio Cuadri (Trigueros, Huelva, 1960) y protagonizada por Jordi Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Ramon Agirre y Bárbara Goenaga, que se proyectará en el Velódromo.

El jurado del Premio Irizar también valorará 'Volar', que se enmarca en el programa Otras Actividades. Dirigida por Bertha Gaztelumendi (Irun, 1962), que estrenó en Zinemira Mariposas en el hierro (2012), se acerca a nueve mujeres víctimas de la violencia de género, que comparten un fin de semana.

Además, Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) repite presencia en Zabaltegi-Tabakalera, tras presentar el año pasado 'Sipo Phantasma'. Esta vez figura con un cortometraje, 'Plágan / Plague' (Plaga), seleccionado en Kimuak 2017, cuyos siete títulos, como cada año, contarán con un pase para profesionales en el marco del Festival.

Cuatro producciones vascas, tres que empiezan y una casi terminada, también serán protagonistas en la 65 edición del Festival, en el marco de las actividades de industria. En el Foro de Coproducción Europa-América Latina, dos proyectos en fase incipiente cuentan con producción vasca. 'Akelarre', situada en el País Vasco en 1609, estará dirigida por Pablo Agüero (El Bolsón, Argentina, 1977), el realizador de 77 Doronship (Cine en Construcción 15 y Zabaltegi-Nuev@s Director@s 2009) y 'Eva no duerme' (Cine en Construcción 27 y Sección Oficial en 2015).

'El doble más quince' es el nuevo proyecto de Mikel Rueda (Bilbao, 1980). El autor de 'Caminan' (Zabaltegi-Tabakalera 2016 y Kimuak 2016), Nueva York. Quinta planta (Zinemira 2016) y A escondidas (Festival de Málaga 2014) cuenta la historia de una mujer y un adolescente, a los que separan 30 años.

En la primera edición de Glocal in Progress, la actividad de industria dirigida a películas europeas rodadas en lenguas no hegemónicas, ha sido seleccionada 'Dantza', la nueva propuesta de Telmo Esnal (Zarautz, 1967), que ha presentado en el Festival, junto a Asier Altuna, 'Aupa Etxebeste!' (Nuev@s Director@s, 2005), 'Amona putz!' (Zinemira - Panorama del Cine Vasco 2009), Urte berri on, amona! (Zabaltegi-Nuevos Directores 2011) y el corto 'Iraila', de nuevo con Altuna, dentro del proyecto colectivo Kalebegiak.

Por último, en Ikusmira Berriak, el programa de apoyo a proyectos audiovisuales que organizan conjuntamente el Festival y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, ha sido seleccionada la propuesta 'Las letras de Jordi' de Maider Fernández Iriarte, autora junto a María Elorza de 'Gure hormek / Nuestras paredes' (Zabaltegi-Tabakalera 2016) y La chica de la luz, parte también de la película coral Kalebegiak (Velódromo 2016).

DIRECTORES: AITOR ARREGI y JON GARAÑO HANDIA

Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar en Gipuzkoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia. Una historia inspirada en hechos reales.

FERNANDO FRANCO MORIR

Las vidas de Luis y Marta se ven abruptamente paralizadas. Las mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba la estabilidad y el amor de la pareja.

KOLDO ALMANDOZ PLÁGAN / PLAGUE (PLAGA) (Cortometraje)

Plaga: Del lat. plaga 'golpe', 'herida'. Sig. Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Abundancia de algo nocivo.

IÑIGO GARCIA AGIRREZABALAGA BI TXIRULA

Dos hombres caminan. Huyen. Atraviesan diferentes paisajes en busca de una tierra más tranquila y más templada. Como las aves migratorias. Bi txirula es un viaje, donde, además de hacer lo que hay que hacer para sobrevivir (alimentarse, dormir, buscar refugio…), hay tiempo para reflexionar sobre la posibilidad de otro mundo.

DAVID ARRATIBEL CONVERSO

"Algunos instrumentos, como las trompetas, incitan al valor. Otros, como la flauta, a la dulzura. Y hay otros, como el órgano, que arrebatan el alma a lo celestial (Aristóteles). Toda mi familia se ha convertido a la fe católica. La distancia con ellos se hacía cada día más grande, así que me propuse hacer una película para entender cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas y, de alguna forma, también en la mía. Una película de cariños, ausencias, vacíos y distancias". (David Arratibel)

MIGUELTXO MOLINA, PABLO IRABURU e IGOR OTXOA ELKARREKIN - TOGETHER

Una expedición de arqueólogos vascos viaja hasta una remota isla deshabitada en la costa este de Estados Unidos. Antiguos documentos demuestran que ahí tuvo lugar una historia de encuentro y cooperación entre balleneros vascos y nativos americanos. Entre la niebla y en medio de un laberinto de piedras y árboles, acompañamos a los expedicionarios en su búsqueda. Si encuentran lo que están soñando demostrarán que otro mundo fue posible, que otro mundo es posible.

EÑAUT CASTAGNET y XIMUN FUCHS NON / NO

Durante la reforma laboral de 2016, en una pequeña ciudad de Francia, la empresa Radial cierra sus puertas tras una enconada huelga. Jeansé, Juliette, Bruno, Christine y Pierre se juntan para superar el trago de una insultante indemnización por despido. De camino a casa, Bruno se enfrenta violentamente a un control policial. Non es un film coral que cuenta la contagiosa y enfurecida queja de un grupo de trabajadores. Una cuadrilla inmersa en la locura para conservar la poca humanidad que les queda.

JUAN BAUTISTA BERASATEGI NUR ETA HERENSUGEAREN TENPLUA (NUR Y EL TEMPLO DEL DRAGON)

Nur se ha trasladado, junto a sus padres, a vivir a China. Allí hace nuevos amigos y hoy es el día en el que van a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, Guo Guo. Para ello se han citado en un inmenso parque de atracciones y, mientras juegan, se dan cuenta de que el homenajeado ha desaparecido. Su búsqueda les llevará a meterse en un laberinto en el que, para salir, deberán resolver los enigmas que hallarán, y poder así atravesar las nueve puertas del dragón que irán descubriendo.

IÑIGO ROYO, IÑIGO FERNÁNDEZ OSTOLAZA AB ALIO (cortometraje)

Ab alio es fiel a una cita de Augusto Monterroso que dice: ''Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas''.

DAVID P. SAÑUDO APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA (cortometraje)

Daniel acude a una entrevista de trabajo. Si es seleccionado, se ocupará de pasear a Sigfried, el perro de Cosme. Pero Sigfried es un perro feroz y si no se siguen las indicaciones adecuadas, puede llegar a ser implacable.

ATXUR ANIMAZIO TALDEA AREKA (cortometraje)

Al padre de Euxebi lo mataron durante la guerra. En su juventud Euxebi sufrió la represión franquista, y a pesar de que la dictadura acabara hace mucho, hasta hoy no ha tenido oportunidad de recuperar la memoria de su padre. Tras muchos años buscándole, cuando por fin abren la fosa donde se encuentra, Euxebi deposita una foto junto a sus huesos.

IRATI GOROSTIDI y ARANTZA SANTESTEBAN EURITAN (cortometraje)

El film Euritan propone una revisión de la narración Klara eta biok, escrita por Itxaro Borda en 1985. Enfrentando a la autora a las palabras de su pasado, se actualiza la mirada sobre la relación periférica en torno al carácter vasco.

ANDRÉS DANIEL SAINZ FOR THE GOOD TIMES (cortometraje)

El día del cumpleaños del patriarca de la familia, uno de los hijos decide salir del armario y poner a prueba la tolerancia de los suyos. Pero las sorpresas que este tiene reservadas no terminan ahí.

RAÚL DE LA FUENTE LA FIEBRE DEL ORO (cortometraje)

En Cabo Delgado, Mozambique, la pobreza de la población y la riqueza del subsuelo siguen siendo irreconciliables, llevándose por delante la vida de cientos de mineros. ¿Sabías que tu salud también depende de su trabajo?