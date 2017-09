Zinemaldia 2017 Leticia Dolera y Anne Igartiburu presentarán la gala de inauguración del Zinemaldia Bajo el lema 'El cine invade la ciudad' el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián arranca este viernes en el Kursaal con la presencia de John Malkovich, Alicia Vikander y el director Wim Wenders DV Martes, 19 septiembre 2017, 13:30

Las actriz Leticia Dolera y la presentadora de televisión Anne Igartiburu conducirán la gala de inauguración de la 65 edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar este viernes a las 21:00 horas en el Auditorio Kursaal.

La gala, dirigida por Manuel Palacios, hará realidad la premisa del guion escrito por Andoni de Carlos y Ekaitz Cruz: 'El cine invade la ciudad'. «Edificios, monumentos y lugares emblemáticos de San Sebastián se construirán y se descompondrán al vincularse a referencias de la historia del cine, mientras algunos de los cineastas que formarán parte de la programación del Festival presentarán las películas y proyectos de la 65 edición», ahonda el Zinemaldia en una nota.

A lo largo de la gala se entregará el Gran Premio Fipresci a 'Aki Kaurismäki', premiado por 'Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope' (El otro lado de la esperanza), se presentará el Jurado Oficial y su presidente, el actor John Malkovich, hará una breve intervención. El equipo de la película de inauguración, 'Submergence '(Inmersión), compuesto por el director Wim Wenders y la actriz protagonista, Alicia Vikander, presentarán por su parte el filme.

La gala de inauguración será retransmitida en directo por La 2, ETB1, eitb.eus y en la página web del Festival.