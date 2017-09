El Zinemaldia responde a 'La llamada' Tras el rotundo éxito cosechado en el teatro, Javier Ambrossi y Javier Cuesta plasman para la gran pantalla 'La llamada', una comedia musical protagonizada por mujeres. «Lo tiene todo para estar en un festival tan importante como este, vaya», bromean sus creadores AINHOA IGLESIAS Jueves, 28 septiembre 2017, 14:36

El 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián escucha -y ve- este jueves 'La llamada', la versión cinematográfica de la exitosa obra que Javier Ambrossi y Javier Calvo estrenaron sobre las tablas con vocación underground y que, a fuerza de buenas críticas y agotar entradas para todas las funciones y en espacios cada vez más importantes, ha terminado por alcanzar la pantalla grande.

Proyección central de la gala de TVE que se celebra este jueves en el marco del Zinemaldia (Victoria Eugenia, 19.30h.), la película se ha presentado en rueda de prensa en San Sebastián arropada por todo el equipo: los directores y guionistas Javier Ambrossi y Javier Calvo; los protagonistas Macarena García, Gracia Olayo, Ana Castillo y Richard Collins-Moore; los productores Enrique López Lavigne y José Corbacho, y el director de Cine y Ficción de TVE Fernando López Puig. La actriz Belén Cuesta que sí ha estado en el photocall previo, se ha ausentado del encuentro con los medios de comunicación.

Muy aplaudida en el pase para la prensa, 'La llamada' narra las historia de amor lésbico que surge en un campamento religioso. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción 'Viviremos firmes en la fe'. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo cambia. Y es que, tal como se defiende en la película, «a Dios le encanta Whitney Houston».

01:57 Vídeo. Tráiler de 'La llamada'

«Lo hacemos y ya veremos»

A pesar de lo transgresor del planteamiento, los 'Javis' -como se conoce en el mundillo al tándem que conforman Javier Ambrossi y Javier Calvo-, han querido dejar claro en Donostia que no se trata de una película sobre religión. «Igual que 'La Sirenita' no es un estudio oceánico, 'La llamada' no es una reflexión sobre la fe. La religión no es más que el marco de fondo que nos sirve para habla de cómo escucharte a tí mismo, de cómo escuchar 'la llamada' y ser capaz de perseguir tus sueños», ha defendido Cuesta.

«Lo hacemos y ya vemos» es el lema que inspira a las protagonistas de esta comedia musical, pero también a sus creadores. Ambrossi, de hecho, lleva tatuada la frase en la muñeca. Quizá ese mantra que tanto se han repetido sea también la clave de su éxito. «Los 'millennial' somos una generación maravillosa: libre, valiente, y que no pide permiso para decir lo que quiere decir», han defendido.

Válgame Dios

La intrahistoria que se esconde tras la película podría servir de material para otro largometraje. Porque 'La llamada' se fragua donde muchas grandes historias terminan por languidecer: en la barra de un bar. En concreto, en la del pub de Chueca 'Válgame Dios', donde los camareros Javier Ambrossi y Belén Cuesta soñaban con triunfar. Javier Calvo, pareja de Ambrossi, tampoco acababa de encontrar su sitio tras interpretar a Fer en 'Física o Química'. «Escribimos la obra en una época en la que estábamos un poco perdidos. Éramos actores y nadie nos llamaba, así que decidimos ponernos a escribir nosotros mismos», explicaban ayer recién llegados al festival. La idea, reconocieron, era representarla un par de días en el vestíbulo del teatro, pero empezó a llenarse y van más de 300.000 espectadores.

«Empezó por verla todo Chueca, luego nos sorprendimos al ver que venían familias y, al final, han acabado por convivir en el patio de butacas todo tipo de personas, de Íñigo Errejón a un grupo de monjas que vino a sacarse una foto con nosotros», han explicado los Javis esta mañana en el Zinemaldia. Entre los 'fans' de la llamada, uno muy especial, el productor Enrique López Lavigne. «Fui como uno de esos productores antiguos que buscan una estrella. Vi la obra de teatro y pensé, 'esto es una película', así que me marché de allí con la intención de proponérselo a los directores y cargado con todo el merchandising a la venta. Después me di cuenta de que quienes habían montado todo aquello eran los mismo que me habían vendido la camiseta y me pareció aún más maravilloso», ha revelado.