Vikander bate récords y Varda imparte calma El actor Javier Gutiérrez, conocido por el gran público por sus papeles televisivos, presenta hoy 'El autor'. / USOZ El nuevo 'look' de María León, el aplaudido antihéroe Javier Gutiérrez, Anne Igartiburu mira a la bahía... ¡y llegó José Luis Perales! MITXEL EZQUIAGA Sábado, 23 septiembre 2017, 11:05

Empecemos por los récords. Alicia Vikander consiguió ayer la marca más rápida de la historia en recorrer la distancia del coche a la puerta del hotel María Cristina: 19 segundos, según el cronometaje de los reporteros de TVE. Sonrió, movió la manita y se fue rápida hacia la habitación. Venía cansada y con prisa: a primera hora de la tarde comparecía en rueda de prensa. Y ahí, sí, estuvo tranquila y habladora. Por la noche, en la gala, la oscarizada actriz de 'La chica danesa' y protagonista de la película inaugural (y novia de Michael Fassbender) posó cómplice para las cámaras. O sea que hizo una especie de 'triatlón artístico' con prueba de velocidad incluida. Muy profesional, que dirían los peñafieles.

Los vuelos de Agnès

Fue un arranque intenso. Ya tenemos en el Zinemaldia al primer Premio Donostia del año. La directora Agnès Varda es probablemente la visitante más veterana de esta edición, con sus 89 años, y aportó una dosis de apacible serenidad a la frenética jornada festivalera. Saludó, posó y habló con cariño a un Rebordinos feliz de recibir en San Sebastián a una de las grandes damas del cine (ayer era el cumpleaños de Rebor, por cierto: le cayeron 56 añitos). La realizadora, que recibe su premio mañana en el Victoria Eugenia, ha realizado un gran esfuerzo para estar en el Festival: viene de Toronto y después de San Sebastián vuelve a Nueva York. En noviembre recibirá en Los Ángeles el Óscar honorífico de Hollywood.

Alicia Vikander empleó 19 segundos en ir del coche al hotel. Pero luego derrochó sonrisas.

La alfombra roja parecía ayer la Bilbao-Behobia en hora punta. Hubo desembarco de cine español, entre otras cosas porque llegó el equipo de 'El autor', la esperada película que entra hoy a concurso después de triunfar a su paso por Toronto. Vinieron su director, Manuel Martín Cuenca, y sus actores. María León, que conoce bien San Sebastián por los rodajes de la serie 'Allí abajo', estrenaba un sorprendente 'look', de pelo corto. Javier Gutiérrez, ese antihéroe maravilloso conocido por el gran público por sus papeles televisivos y aplaudido por los cinefilos por sus exigentes papeles en la pantalla grande, firmaba autógrafos.

Estaba hasta José Luis Perales, sí, el cantante, con su hijo Pablo: los dos firman la banda sonora de 'El autor', la película basada en 'El móvil', la primera novela de Javier Cercas. Perales, que hace solo unos meses llenó el Kursaal con un concierto, vuelve al auditorio con el 'glamour' del Festival. Y ayer, como entrenamiento, se cansó de firmar autógrafos y posar para 'selfis'... sobre con las aficionados más maduras, sí.

Un plató en la bahía

No falta nadie. Paz Vega ya está aquí para recibir esta noche en el Victoria Eugenia el premio Jaeger-Le Coultre al cine latino. La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, llegó feliz poco después de conocer la noticia de la posible bajada del IVA, anunciada por el ministro Méndez-Vigo. Cayetana Guillén Cuervo es fija cada septiembre en Donostia. Úrsula Corberó presentaba con Isabel Coixet el cortometraje de Gas Natural Fenosa «para ahorrar energía». Carlos Saura es esta vez sujeto de un documental sobre su obra. No falta ni Hirozaku Kore-eda, nuestro amigo japonés, el director de culto, que viene a presentar en Perlas 'The Third Murder'.

San Sebastián es un plató, y no se trata de un tópico. Televisión Española estrena este año un gran set en la terraza del Ayuntamiento, con la bahía como fondo. Desde ahí realiza sus programas especiales. Ayer lo estrenó Anne Igartiburu, encantada de «disfrutar del mejor decorado». La presentadora, encargada de conducir la gala inaugural junto a Leticia Dolera, está lanzando guiños a la ciudad desde la pantalla y desde las redes sociales. Como haciendo méritos para el Tambor de Oro, o así. Aunque Dolera no se queda a la zaga.

Paz Vega recoge hoy en el Victoria Eugenia su premio al cine latino; Rebordinos cumplió ayer 56 años

Pero también ayer, en otro punto de la bahía, los hermanos Torres cocinaban ante las cámaras para su programa de TVE. La terraza de Bataplán y del Café de la Concha fue el set donde graban programas que se emitirán la semana que viene.

La alfombra de Tabakalera

El trabajo de los reporteros se complica: las alfombras rojas crecen y se reproducen. Está la 'oficial' del Kursaal, sí, pero también la del Victoria Eugenia, y hasta la de Tabakalera. En ese espacio 'cool', sede del ciclo Zabaltegi-Tabakalera, hizo ayer el paseíllo inaugural el sueco Ruben Ostlund, director de 'The Square', el filme que triunfó en Cannes.

Cine y cenas. Ayer el museo de San Telmo acogió la fiesta inaugural, con Bokado al frente de la intendencia, y esta noche comienzan las veladas del Culinary Zinema con una cena inaugural servida en el Basque Culinary Center por un reparto de lujo: la donostiarra Elena Arzak, Kamilla Seidler (considerada mejor cocinera de Latinoamérica, del restaurante Gustu de La Paz) y Alain Weissgerber, del Taubenkobel, en la localidad austriaca de Schutzen am Gebirge. Las reservas se agotaron en solo unos minutos. Salud.