VERANO LUMINOSO

La mayoría no, pero hay determinadas películas que pertenecen a una estación del año. Mientras llegaba oficialmente el otoño, la sección de Perlas se inauguraba ayer con una cálida película cien por cien veraniega, largamente aplaudida en el pase de prensa.

'Call Me By Your Name' es el verano. Es remolonear aburridos, leer viejos libros medio sesteando, dar vueltas en bicicleta, beber un vaso de zumo de melocotón natural de un trago, fumar demasiado, buscar a alguien o esconderse, quedarse a cenar o salir a bailar, hacer que la frase más repetida sea «¿vamos a nadar?», sentir libre el propio cuerpo y los de los demás, en bañador, pantalón corto, camisa abierta o sin camiseta.

La luminosa película italo-francesa (se escuchan las dos lenguas, más el inglés y hasta el alemán) nos invita a quedarnos en una gran casa «en algún lugar del Norte de Italia». Allí, entre familiares y amigos, está Elio (Timothée Chalamet), 17 años, un chico listo descubriendo su lugar en el mundo, también su sensualidad. Allí llega Oliver (Armie Hammer), un estudiante norteamericano siete años mayor que él, quizás distante e incluso arrogante.

Luca Guadagnino, con el siempre elegante James Ivory en la producción y el guion, parece relajarse frente a anteriores trabajos suyos interesantes pero explosivos, como 'Cegados por el sol'. Y consigue el milagro de una película sin prisas en la que todo fluye, en la que la sensualidad y la afectividad van de la mano, en la que abunda lo que se entiende claramente sin ser realmente dicho, en que nos envuelven perfectamente con la mezcla de emoción, ambigüedad, felicidad y vulnerabilidad que rodean el romance que poco a poco va tejiéndose entre Elio y Oliver.

¿Aún quieren más motivos para no perderse (ahora o cuando se estrene el 16 de febrero) esta 'Call Me By Your Name' que despierta cariño, comprensión y también sonrisas? Las tres deliciosas canciones de Sufjan Stevens que incluye. Y cierto inesperado discurso paternal, de los que no se olvidan.