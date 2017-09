Paz Vega recibirá el premio al Cine Latino del Zinemaldia Paz Vega / AFP La marca de alta relojería Jaeger-LeCoultre, creadora del galardón el pasado año, patrocinará por sexto año consecutivo el Zinemaldia EL DIARIO VASCO Martes, 5 septiembre 2017, 17:57

La actriz Paz Vega recibirá el premio al Cine Latino en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre en la capital guipuzcoana. La actriz sevillana recibirá el galardón en una gala que se celebrará el 23 de septiembre en el teatro Victoria Eugenia.

Paz Vega será el segundo nombre que figurará en el palmarés de este premio patrocinado por Jaeger-LeCoultre y que se estrenó el pasado año con la distinción al actor, director y productor Gael García Bernal.

En un comunicado, los organizadores del festival han informado de que la marca de alta relojería patrocinará por sexto año consecutivo el Zinemaldia.

De 'Siete vidas' a Hollywood

Paz Vega ha protagonizado docenas de películas tanto en Europa como en América. Tras su debut como Laura durante seis temporadas en la serie española 'Siete vidas', la sevillana dio el salto a la gran pantalla, atrayendo la atención del público europeo en 2001 al ganar el Goya a la Actriz Revelación y el Trofeo Chopard a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cannes por su papel como Lucía en 'Lucía y el sexo', de Julio Medem.

Además, en 2001 protagonizó 'Solo mía' de Javier Balaguer y fue nominada para otro Goya, esta vez como Mejor Actriz, marcando un hito en la historia de los prestigiosos galardones en España, al ser la primera vez que una actriz recibía dos nominaciones por papeles diferentes en una sola edición.

En 2002 Paz Vega apareció en 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar. La película recibió el Oscar al Mejor Guión Original y el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera, entre otros. En 2013 repitió colaboración con el director español en 'Los amantes pasajeros'.

Por otro lado, en 2003 dio vida a la 'Carmen' de Vicente Aranda, basada en la novela homónima de Prosper Mérimée. Desde esa interpretación, Paz ha interpretado varios personajes históricos, desde Santa Teresa de Ávila en 'Teresa' de Ray Loriga (2007), hasta María Callas en 'Grace' de Olivier Dahan, película que inauguró el Festival de Cannes en 2014, pasando por María de Hungría en 'Emperor' (Emperador, 2017), con Adrian Brody.

Tras protagonizar 'Di que sí' (2004), comedia romántica producida por Columbia Pictures, atrajo la atención de James L. Brooks, que la invitó a interpretar a Flor en 'Spanglish' (2004) junto con Adam Sandler, papel protagonista que le valió el Premio a la Mejor Actriz Revelación de la Phoenix Film Critics Society.

Asimismo, ha trabajado bajo la dirección de aclamados cineastas de la talla de Frank Miller, Danis Tanovic, Oliver Parker, Michelle Placido o los hermanos Taviani y ha compartido cartel con intérpretes como Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker, Andie McDowell, Eva Mendes, Colin Farrell, Nicole Kidman, Tim Roth, Christopher Lee y Morgan Freeman, por nombrar algunos. También protagonizó el debut en la dirección de Jada Pinkett Smith, 'Human Contract' (Bajo la piel, 2008), producida por Will Smith.

Recientemente, se la ha podido ver en la comedia romántica 'All Roads Lead to Rome' (Todos los caminos conducen a Roma, 2015) junto con Sarah Jessica Parker y Claudia Cardinale; con Cuba Gooding Jr. y Michael Madsen en Big Time in 'Hollywood FL' (2015), producida por Ben Affleck, además de en 'Beautiful and Twisted' (2015) junto con Candice Bergen y Rob Lowe, ambas para la televisión norteamericana.

En 2016 Paz Vega ha protagonizado la nueva comedia del director mexicano Manolo Caro, 'La vida inmoral de la pareja ideal', y ha sido la voz española en la campaña para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, junto con Uma Thurman y Juliette Binoche, que pusieron voz a las campañas en inglés y francés, respectivamente. También interpretó el papel protagonista en 'Perdóname', serie de la cadena de televisión española Telecinco.

Paz Vega ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía, la Medalla de la ciudad de Sevilla y la prestigiosa Medalla de Oro de la provincia de Sevilla, además de recibir, más recientemente, el Premio Málaga Sur en reconocimiento a su trayectoria profesional en el Festival de Málaga de 2016. También ha ejercido como miembro del jurado en varios festivales internacionales, incluido el de la prestigiosa sección Orizzonti en el Festival de Venecia (2015).