Trece películas de nuevos directores en el Zinemaldia

PAILALIM / UNDERGROUND

Bangis es un sepulturero pobre que vive en un mausoleo de un cementerio con su familia. Todos los días teme ser desahuciado por las autoridades por haberse instalado ilegalmente en el camposanto. Cuando su hija enferma, afronta el dilema de acudir o no al hospital. La enfermedad se alarga durante semanas, la desesperación de Bangis va en aumento. Sabe que debe hacer algo, o su hija no sobrevivirá. Decide robar un cadáver recién enterrado y venderlo a una funeraria. Solo espera que todo vaya bien y que no sea demasiado tarde para su amada hija.