Las ganadoras de Cannes y Berlín estarán en el 65 Zinemaldia

El Zinemaldia proyectará las mejores películas de los otros dos festivales de cine más importantes de Europa. El largometraje 'The Square', Palma de Oro en Cannes, inaugurará la sección Zabaltegi-Tabakalera; por su parte 'Teströl és lékekröl / On Body and Soul (En cuerpo y alma)', la fábula que conquistó el Oso de Oro de Berlín, competirá en Perlas por el Premio del Público Ciudad de Donostia - San Sebastián.

Según una nota remitida por el Zinemaldia, en la 65 edición estarán una vez más «los títulos más destacados del año». Así la sección 'Perlas de otros festivales' hará honor a su nombre y programará para que compitan entre ellas a algunas de las películas más aplaudidas. Una suerte de Eurocopa del cine. De este modo, además de la mencionada 'Body and Soul' de la húngara Ilkidó Enyedi, pugnarán por el Premio del Público Ciudad de Donostia - San Sebastián 'Nelyubov / Loveless', del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev y Premio del Jurado de Cannes, y el filme de Robin Campillo '120 battements par minute (120 BMP) / 120 Beats Per Minute (120 pulsaciones por minuto)', reconocido con el Gran Premio del Jurado del festival francés. Además, optarán al galardón concedido por los espectadores del Zinemaldia 'Wonderstruck', la adaptación de un cuento de Brian Selznick que compitió en Cannes, y dos películas estrenadas en Sundance: 'The Big Sick', tercer filme de Michael Showalter, y 'Call Me By Your Name', de Luca Guadagnino, que tras su paso por el festival estadounidense se proyectó en la Berlinale.

Por último, tal como se anunció la semana pasada, la coproducción 'Loving Pablo' clausurará la sección.

Por su parte 'The Square', la última película del director sueco Ruben Östlund reconocida con la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, inaugurará la sección Zabaltegi-Tabakalera, en la que también concurrirán los títulos L’amant d’un jour / Lover for a day (Amante por un día), de Philippe Garrel -a quien el Festival de San Sebastián dedicó una retrospectiva en 2007-, y 'Tesnota / Closeness', el debut de Kantemir Balagov. A estas películas hay que sumar las ya anunciadas 'Saura(s)', dirigida por Félix Viscarret; la ópera prima como director de Gustavo Salmerón 'Muchos hijos, un mono y un castillo' , distinguida con el premio al mejor documental en Karlovy Vary; el documental 'No intenso agora / In the Intense Now', del cineasta brasileño João Moreira Salles, que compitió en Berlín; y el estreno mundial de 'Vergüenza', la serie de Movistar+ escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero. Será la primera vez que una serie de televisión aspire al Premio Zabaltegi-Tabakalera.

El Festival de Cine de San Sebastián, que celebrará su 65 edición del 22 al 30 de septiembre, revelará en las próximas semanas el resto de los títulos que completarán ambas secciones.

ZABALTEGI-TABAKALERA (AVANCE)

THE SQUARE Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas. Programador de un museo de arte contemporáneo, es de esa clase de personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada The Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de los valores de uno: cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar... En ese mismo momento, la agencia de comunicación del museo lanza una campaña sorprendente para The Square: la reacción es totalmente inesperada y sume a Christian en una crisis existencial. Palma de Oro en Cannes.

L'AMANT D'UN JOUR / LOVER FOR A DAY (AMANTE POR UN DÍA) Después de una ruptura, una chica de 23 años regresa a casa de su padre. Allí descubre que éste tiene una relación con una joven de su misma edad.

MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO Muchos hijos, un mono y un castillo son los deseos con los que soñó Julita desde niña, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos se entera de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una estrafalaria búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta años, mostrándonos una ágil y graciosa galería de personajes. Lo que en realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida. Premio al Mejor Documental en Karlovy Vary 2017.

NO INTENSO AGORA / IN THE INTENSE NOW Realizada tras el descubrimiento de metraje amateur rodado en China en 1966, durante la primera y más radical fase de la Revolución Cultural, No intenso agora habla de la naturaleza fugaz de los momentos de gran intensidad. Las secuencias de China se disponen junto a imágenes de archivo de los acontecimientos de 1968 en Francia, Checoslovaquia y, en menor medida, Brasil. Siguiendo la tradición del film-ensayo, sirven para investigar cómo la gente que tomó parte en esos acontecimientos siguió adelante después de que las pasiones se enfriasen. El material, de archivo en su totalidad, no solo revela el estado de ánimo de quienes aparecen filmados –alegría, encanto, miedo, decepción, desaliento- sino que también arroja luz sobre la relación entre un documento y su contexto político. ¿Qué puede decirse de París, Praga, Río de Janeiro o Beijing al mirar las imágenes de esa época? ¿Por qué cada una de esas ciudades produjo un tipo concreto de documento?

SAURA(S) Félix Viscarret es un director joven. Carlos Saura, una leyenda viva. Unidos por el tributo de Cineastas contados al genio aragonés, Viscarret traza un plan para su personal retrato al veterano cineasta. Es brillante. Mostrará al Saura más íntimo a través de conversaciones del maestro con sus 7 hijos. Todos aceptan. A Saura no le gusta mucho hablar del pasado. Viscarret insiste. A Saura le gusta pintar. Y la fotografía.

TESNOTA / CLOSENESS 1998, Nalchik. Una familia judía está en peligro: el hijo menor y su esposa no vuelven a casa y a la mañana siguiente la familia recibe una nota de secuestro. El rescate que piden es tan alto que la familia se ve obligada a vender su pequeño negocio y a buscar ayuda a su alrededor. Premio FIPRESCI en Un Certain Regard.

VERGÜENZA Jesús y Nuria tienen un problema: en cualquier situación están abocados siempre a hacer el ridículo delante de sus amigos y familiares, poniéndose en evidencia de la forma más humillante. Él es fotógrafo de bodas y bautizos pero se cree llamado a demostrar su verdadero talento en la fotografía 'artística'. Ella piensa que más allá de sus crisis transitorias empezará una vida más interesante. Juntos deben resolver si su patetismo es un virus pasajero que se han contagiado o una enfermedad crónica. Vergüenza es una serie de televisión compuesta de diez capítulos.

PERLAS (AVANCE)

LOVING PABLO La verdadera historia del conocido narcotraficante Pablo Escobar, que mató a miles de personas, amasó miles de millones de dólares e inició un improbable romance con su polo opuesto, una glamurosa presentadora de televisión llamada Virginia Vallejo.

CALL ME BY YOUR NAME Norte de Italia, verano de 1983. Elio Perlman, un chico estadounidense/francés/italiano de 17 años, pasa sus días en la villa del siglo XVII de su familia, transcribiendo música ociosamente y tonteando con su amiga Marzia. Un día llega Oliver, un estadounidense de 24 años, para ayudar al padre de Elio en su actividad académica mientras trabaja su doctorado en Heráclito durante unas semanas. En el transcurso de este verano único, Elio y Oliver descubrirán la belleza del deseo que se desarrolla lentamente

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (120 BPM) / 120 BEATS PER MINUTE (120 PULSACIONES POR MINUTO) París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha. Gran Premio del Jurado en Cannes.

NELYUBOV / LOVELESS Una pareja en medio de un desagradable divorcio no tiene más remedio que unir sus fuerzas para encontrar a su hijo, desaparecido en una de sus discusiones. Premio del Jurado en Cannes

TESTRÖL ÉS LÉLEKRÖL / ON BODY AND SOUL (EN CUERPO Y ALMA) Dos personas introvertidas descubren por casualidad que comparten los mismos sueños cada noche. Perplejos y asustados por este hecho, deciden aceptar esta extraña coincidencia e intentan recrear sus experiencias oníricas en la vida real. Una tarea complicada, pues cuanto más lo intentan, más lejos parece estar de su alcance. A pesar de ello, sus torpes intentos derribarán sus propias barreras interiores para acabar unidos el uno al otro. Oso de Oro en Berlín

THE BIG SICK The Big Sick cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia de Kumail. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, unos musulmanes estrictos. Todo empeora aún más cuando se descubre que ella padece una misteriosa enfermedad... Premio del Público en South by Southwest (SXSW).