Hoy, sonrisas y carcajadas contra los malos rollos 'The Florida Project'. Otra comedia en competición, 'The Disaster Artist', entre las proyecciones de un día en el que TVE celebra su gala con la proyección de 'La llamada'. ¿Qué hay que ver hoy? MIKEL G. GURPEGUI Jueves, 28 septiembre 2017, 11:58

Mejor encarar el jueves festivalero con una sonrisa e incluso, si se puede, con muchas risas. Que bastantes erratas tiene la vida, bastantes aspectos negativos ofrece la realidad, como bien nos recuerdan muchas de las películas programadas hoy.

Cine malo. El propio Rebordinos presentó entre risas en Tabakalera antes del Festival 'The Room', de Tommy Wiseau, considerada por algunos como «la peor película de la historia» (como si no hubiera más candidatas). Un hombre al que no le falta osadía ni espíritu burlón, James Franco, dirige y protagoniza, dicen en 'Variety' que con «una capacidad genuina para deslumbrar», una comedia sobre la producción de aquella cinta. A destacar su poder de convocatoria. En 'The Disaster Artist' (Sección Oficial) salen Bryan Cranston, J. J. Abrams, Sharon Stone, Judd Apatow, Melanie Griffith y muchos más.

Mala vida. Datos que facilita el madrileño Antonio Méndez Esparza, director de la película hispano-estadounidense 'La vida y nada más' ('Life and Nothing More') (Sección Oficial): «La historia tiene lugar en el condado de León, Florida. Es un prístino emplazamiento que incluye un campus universitario, así como la tasa más alta de criminalidad per cápita en todo el estado. Un lugar donde siempre, en todos lados, se percibe la desigualdad. Según el Informe trimestral juvenil de Florida, más del 80% de los que fueron fichados entre enero y marzo de 2016 fueron afro-americanos». Allí sitúa Méndez Esparza su historia, alrededor de un chaval negro desubicado, interpretada por actores no profesionales.

Convivencia mala. Braguino es un pueblo perdido y aislado de Siberia, habitado por dos familias históricamente enfrentadas, que se niegan incluso a hablarse. El francés Clément Cogitore nos asoma durante 50 minutos a ese tenso microcosmos en el documental 'Braguino' (Zabaltegi-Tabakalera).

Malos tiempos. La cara B del sueño americano, la precariedad de los Estados Unidos de Trump se asoma a través de esta película situada en la periferia de la Disneylandia de Orlando, en moteles semiabandonados junto a decorados de cartón piedra. 'The Florida Project' (Perlas) de Sean Baker causó sensación en la Quincena de Realizadores de Cannes y en Toronto. En Estados Unidos la distribuirá A24, la misma compañía que se ocupó de 'Moonlight' y que se ha empeñado en lanzar esta pequeña producción, o por lo menos a su protagonista Willem Dafoe, a la carrera de los Oscar.

Mal rollo. El ruso Andrey Zvyagintsev, que en 'Leviatán' y otras películas ha mostrado su oscura y hasta trágica visión de la Rusia contemporánea, nos cuenta esta vez la historia de un matrimonio que se divorcia pero, ante la huída de su hijo, debe unirse en su búsqueda, aunque no haya amor entre ellos. Zvyagintsev cita entre sus referentes a la miniserie de Bergman 'Secretos de un matrimonio'. 'Loveless' ('Sin amor') (Perlas) recibió el Premio del Jurado en Cannes.

¿Liturgias malas? Al dominicano de origen argentino Nelson Carlo de los Santos Arias le interesan los temas religiosos: hizo el largometraje 'Santa Teresa y otras historias'. En 'Cocote' (Horizontes Latinos) se centra en un hombre evangélico, incómodo en los funerales por su asesinado padre, celebrados con cultos católicos y largos rituales sincretistas.