Seis películas más a concurso completan la Sección Oficial del Zinemaldia Fotograma de la película 'Alanis' de Anahí Berneri La argentina Anahí Berneri vuelve a competir y se suma un segundo filme rumano RICARDO ALDARONDO Lunes, 28 agosto 2017, 14:02

La nueva película de la cineasta argentina Anahí Berneri; un segundo filme rumano en la competición, a cargo de un cineasta que ya estuvo en Nuevos Directores, Constantin Popescu; la nueva película de la cineasta polaca Urszula Antoniak que ya compitió con sus primeros filmes en Locarno y Cannes; un filme alemán y dos franceses, completan la competición de la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián.

Con los seis nuevos títulos que ha revelado el Zinemaldia, la Sección Oficial para la proxima edición queda compuesta por 18 películas a competición, tres filmes que participan fuera de concurso y cuatro proyecciones especiales.

Anahí Berneri competirá por tercera vez en San Sebastián tras presentar ‘Encarnación’ (2007), que obtuvo el Premio Fipresci, y ‘Aire libre’ (2014), que había participado dos años antes en el I Foro de Coproducción Europa-América Latina. Berneri, que el año pasado integró el Jurado Oficial del Festival, describe en ‘Alanis’ las dificultades que atraviesa una mujer, madre de un niño pequeño, que ejerce la prostitución.

Otra cineasta se incorpora a la competición por la Concha de Oro, la polaca Urszula Antoniak. ‘Nothing Personal’ (2009) obtuvo seis premios en el Festival de Locarno y fue nominada a dos galardones de la Academia del Cine Europeo, y su segundo trabajo, ‘Code Blue’ (2011), se presentó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. ‘Beyond Words’, su cuarta película, está protagonizado por un abogado joven y ambicioso a quien la visita de su padre le causa un doloroso reencuentro con sus raíces.

También se incorporan a la competición dos filmes franceses: ‘La douleur / Memoir of Pain’, con la que el cineasta Emmanuel Finkiel se estrena en San Sebastián a través de la adaptación del diario de angustia y desolación que Marguerite Duras escribe al final de la II Guerra Mundial, mientras desconoce el destino de su marido, Robert Antelme, miembro de la Resistencia y deportado por la Gestapo; y el filme ‘Ni juge, ni soumise / So Help Me God ‘, de Jean Libon y Yves Hinant, el equipo satírico detrás de la serie ‘Strip-Tease’. La película sigue de cerca a la nada convencional jueza de instrucción en Bruselas Anne Gruwez.

Rumanía estará representada en la competición por un segundo filme: ya se anunció ‘Soldiers: Story From Ferentari’ de Ivana Mladenovic, y ahora se incorpora Constantin Popescu quien con su segundo largometraj, ‘Principles of Life’ (2010), participó en Zabaltegi–Nuevos Directores en San Sebastián. En ‘Pororoca’, su tercera película, narra la transformación de una familia cuando desaparece uno de sus hijos.

Y el director alemán Robert Schwentke, que se estrenó como realizador en su país natal con ‘Tattoo’ (2002) y realizó en Estados Unidos ‘Flightplan (Plan de vuelo: desaparecida)’, protagonizado por Jodie Foster, ‘RED’ (2010) y las dos entregas de la serie ‘Divergente’, compite con ‘Der Hauptmann / The Captain’, su regreso a Alemania y a los últimos instantes de la II Guerra Mundial.

DIR: ANAHÍ BERNERI ALANIS

Alanis trabaja como prostituta. Tiene un bebé y comparte con Gisela, una compañera, un apartamento en el que vive y atiende a sus clientes, hasta que dos inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan a Gisela, acusada de trata. Alanis llega llena de engaños al local de su tía, frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirracial y violento, Alanis intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece en la calle lo que sabe hacer, pero hasta la calle tiene sus reglas y Alanis debe pelear por su lugar.

DIR: URSZULA ANTONIAK BEYOND WORDS

Michael y Franz, su jefe y mejor amigo, se sienten como en casa en los restaurantes, bares y clubes de moda de Berlín. Aparentemente no hay diferencias entre ellos, pero Michael, que emigró de Polonia tras la muerte de su madre hace unos cuantos años, todavía presta especial atención a su acento. Michael queda conmocionado cuando un polaco desastrado y bohemio se presenta en su puerta asegurando ser su padre. Padre e hijo, dos perfectos extraños, comparten un fin de semana que va de la empatía al rechazo y la desconfianza. Una dolorosa crisis se hace inevitable conforme Michael se va reencontrando con sus raíces...

DIR: ROBERT SCHWENTKE DER HAUPTMANN / THE CAPTAIN

En los últimos momentos de la II Guerra Mundial, un soldado de 19 años, andrajoso y hambriento, roba el uniforme de un capitán. Haciéndose pasar por un oficial, reúne a un grupo de desertores y comienza a matar y saquear a su paso a través de la golpeada Alemania nazi. El capitán supone el retorno a Alemania del guionista y director Robert Schwentke.

DIR: EMMANUEL FINKIEL LA DOULEUR / MEMOIR OF PAIN

Al encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Marguerite Duras recuerda su pasado y el insoportable dolor de la espera. En la Francia ocupada por los nazis de 1944, la joven y brillante escritora participa activamente en la Resistencia junto con su marido, Robert Antelme. Cuando Robert es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una lucha desesperada para conseguir que regrese. Entabla una inquietante relación con el colaboracionista Rabier y corre grandes riesgos para salvar a Robert, en un juego del el ratón y el gato con impredecibles encuentros por todo París. ¿Rabier quiere realmente ayudarla? ¿O está tratando de obtener información sobre los grupos clandestinos anti nazis? Finalmente la guerra termina y las víctimas regresan de los campos, un periodo insoportable para ella, una larga y silenciosa agonía tras el caos de la liberación de París. Pero ella continúa esperando, encadenada al tormento de la ausencia, incluso más allá de la esperanza.

DIR: JEAN LIBON, YVES HINANT NI JUGE, NI SOUMISE / SO HELP ME GOD

La extraordinaria y nada convencional jueza Anne Gruwez nos lleva a la trastienda de investigaciones criminales reales. Durante tres años el equipo satírico que está detrás de la serie televisiva de culto Strip-Tease capturó lo que nadie hasta entonces se había atrevido a filmar. Sin concesiones y de un modo políticamente incorrecto. No daréis crédito a vuestros ojos. No es cine: ¡es peor!

DIR: CONSTANTIN POPESCU POROROCA

Cristina y Tudor Ionescu han formado una familia feliz con sus dos hijos, Maria e Ilie. Él trabaja para una compañía telefónica y ella es contable. Ambos están en la treintena y viven en un bonito apartamento en una ciudad rumana. Su vida es la de una pareja normal con sus hijos. Pero una mañana de domingo, cuando Tudor lleva a sus hijos al parque, Maria desaparece. Sus vidas cambian abruptamente para siempre.