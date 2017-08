Las seis películas de Savage Cinema, la sección aventurera del Zinemaldia En su quinta edición, Savage Cinema acogerá cuatro documentales sobre el mundo del surf y dos películas de montaña EL DIARIO VASCO Martes, 22 agosto 2017, 13:23

La quinta edición de Savage Cinema, la sección no competitiva centrada en deporte y aventura del Zinemaldia, acogerá este año seis propuestas internacionales. Serán los nuevos trabajos de las documentaristas Rory Kennedy y Jennifer Peedom, una ficción francesa de Serge Hazanavicius protagonizada por Bérénice Bejo, la historia del descubrimiento de la ola perfecta en Indonesia, un documental sobre el surfista Kai Lenny, y un proyecto que sigue a seis surfistas persiguiendo olas desconocidas en Islandia. En total cuatro trabajos sobre el mundo del surf y dos sobre la montaña.

La sección se abre este año a nuevos géneros. “Mountain”, de Jennifer Peedom (nominada al BAFTA al mejor documental en 2016 por “Sherpa”), es una poesía a la belleza de la montaña, acompañada de una especial banda sonora y la narración de Willem Dafoe. Un ambicioso proyecto, que se estrena en San Sebastián con la colaboración de Bilbao Mendi Film Festival. Savage Cinema también acogerá su primera ficción: “Tout là-haut / To the Top”, de Serge Hazanavicius y protagonizada por Bérénice Bejo, sobre un talentoso snowboarder que sueña con descender el Everest con su tabla.

También habrá dos documentales biográficos. Rory Kennedy, directora de filmes como “Ghosts of Abu Ghraib”, que ganó un Emmy en 2007, y “Last Days in Vietnam”, nominada al Oscar a mejor largo documental en 2015, presenta “Take Every Wave”, sobre el popular surfista Laird Hamilton. Por otro lado, el director John Decesare firma “Paradigm Lost”, sobre la progresión y conexión al océano del joven campeón del mundo en múltiples disciplinas Kai Lenny.

“Secrets of Desert Point” vuelve a traer a Savage Cinema el tema de la búsqueda del paraíso. El productor Ira Opper rescata las imágenes grabadas por Bill Heick a principios de los años ochenta para contarnos una historia que se ha mantenido en secreto desde entonces: el descubrimiento de la ola perfecta en Desert Point, en Indonesia.

La programación se completa con “Under an Arctic Sky”, del fotógrafo Chris Burkard, película que sigue los pasos de seis surfistas explorando los fiordos de Islandia y arriesgando su vida, en busca de olas desconocidas.

MOUNTAIN Jennifer Peedom (Australia) Una colaboración cinematográfica y musical excepcional entre la Australian Chamber Orchestra y la directora nominada al BAFTA Jennifer Peedom, de la que nace Mountain, una deslumbrante exploración de nuestra obesión por las montañas. Tan solo hace tres siglos escalar una montaña habría sido considerado casi un acto lunático, apenas existía la idea de que los paisajes salvajes pudiesen ejercer algún tipo de atracción. Las cimas eran lugares peligrosos, no bellos. ¿Por qué, entonces, las montañas atraen hoy a millones de personas? Mountain nos muestra el poder de fascinación que generan las alturas y su constante capacidad para moldear nuestras vidas y nuestros sueños.

PARADIGM LOST John Decesare (EEUU) Para Kai Lenny el océano es un patio de recreo mientras pueda pasárselo bien. Continuamente desafía el concepto de lo que significa ser surfista, surfea olas gigantes y marejadas en alta mar de todas las maneras posibles. Ya sea poniéndose a prueba en competición o disfrutando con amigos, para él solo existen las olas e infinitas posibilidades de surfearlas, todas las que su mente abierta le permite.

SECRETS OF DESERT POINT Ira Opper (EEUU) A comienzos de los 80, mientras navagaban en roñosos barcos alrededor de la remota isla de Lombok, en Indonesia, el joven surfista californiano Bill Heick y sus amigos tropezaron con la ola perfecta. Tan traicionera como bella, este variopinto grupo de modernos argonautas del surf la llamó 'Desert Point'. Estos pioneros mantuvieron este tesoro fuera del mapa durante más de una década y convirtieron en su objetivo vital surfear Desert Point en solitario al más alto nivel posible... sin importar el coste.

TAKE EVERY WAVE: THE LIFE OF LAIRD HAMILTON Rory Kennedy (EEUU) Retrato en profundidad y sin concesiones de una leyenda viva del surf, Take Every Wave examina la vida de un extraordinario individuo espoleado por el miedo, la ambición y los desafíos. Este efervescente relato de su vida nos permite la rara oportunidad de echar un íntimo vistazo a lo que lleva a un atleta de élite a seguir las normas o a romperlas, nos revela hasta qué punto cambió este deporte y nos muestra el legado que construyó y el precio que un atleta debe pagar por su grandeza.

TOUT LÀ-HAUT / TO THE TOP Serge Hazanavicius (Francia) Scott es un joven snowboarder con talento y tiene un sueño: ser el número uno. Quiere alcanzar algo que nadie ha logrado hasta ahora: subir al Everest y llevar a cabo uno de los descensos más peligrosos y duros que existen, el corredor Hornbein. Cuando llega a Chamonix, meca del esquí y snowboard de montaña, su camino se cruza con el de Pierrick, un veterano campeón de freeride que se convierte en su guía de alta montaña. Scott sabe que este encuentro es el que puede llevarle a la cima.