Las segundas oportunidades vienen con forma y color de anime En el nuevo trabajo de Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi, «la prioridad es la imagen y no tanto el peso de la historia» Domingo, 24 septiembre 2017, 20:08

Los japoneses Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi dirigen 'Fireworks, should we see it from the side or the bottom?', una historia de amor entre adolescentes de final infeliz que forma parte de la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, aunque queda fuera de la competición.

La película, producida por Genki Kawamura, responsable también de la exitosa 'Your name', que también participó en el Zinemaldia del año pasado como Proyección Especial, tiene un largo subtítulo que explica, en parte, la particularidad de la cinta: 'Fuegos artificiales. ¿Podríamos verlos desde el lado o desde el fondo?'.

«Hace veinte años, cuando yo era pequeño, veía una producción televisiva, con le mismo título, que contaba la historia de amor entre un chico y una chica. Era un drama que acababa de una forma muy abrupta y siempre tuve el sueño de convertirlo en un largometraje«, comenta Kawamura. El problema, indica, es que la producción televisiva era «demasiado perfecta y me parecía que hacer un largometraje con personas en carne y hueso sería casi imposible». Tras conocer, en un estudio de televisión, a los directores de anime Takeuchi y Shinbo, Kawamura supo que la historia debía ser una historia animada.

Cuando Kawamura contactó con Takeuchi, éste ya conocía la producción televisiva y ha reconocido que «quedó impresionado» al ver la producción original de Shunji Iwai, rápidamente se sumó al proyecto y buscó buenos dibujantes que diseñaran los personajes.

«No me plantee hacer una modernización de la película pero sí me atrajo que podía dar mi interpretación de un mundo que a mi me gustaba mucho», confiesa Takeuchi.

La película

El filme cuenta la historia de dos amigos de Bachillerato que aman a la misma chica, la cual tiene una bola mágica con la que el tiempo retrocede y vuelve a repetir el pasado abriendo un mundo paralelo. «Son segundas oportunidades que acaban siendo sueños. En la vida a veces hay que dar por perdidos los sueños porque hay que saber cuándo renunciar», explica Takeuchi.

Para el productor y los directores, era fundamental que la voz de la protagonista fuera creíble, de modo que contactaron con Hiroshe Suzu, la misma actriz que trabaja con Hirokazu Kore-Eda en 'El tercer asesinato', película que forma parte de la Sección Perlas del Festival.

En el nuevo trabajo de Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi, «la prioridad es la imagen y no tanto el peso de la historia». Un riesgo que asumió el equipo del anime, que ahora queda a la espera de lo que diga el público. De momento, en Japón la película está teniendo un éxito moderado con casi un millón de euros recaudados, tal y como explica el productor.