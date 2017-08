La voz de Schwarzenegger en una proyección especial del Festival de Cine de San Sebastián Arnold Schwarzenegger y Jean-Michel Cousteau posan en un photocall del documental 'Wonders of the Sea 3D', que se proyectará en el Zinemaldia. El Zinemaldia ofrecerá el documental ‘Wonders of the Sea 3D’ narrado por el actor, junto a otros tres filmes fuera de competición de la Sección Oficial RICARDO ALDARONDO Jueves, 17 agosto 2017, 14:51

El Festival de Cine de San Sebastián incluirá cuatro películas en el apartado de Proyecciones Especiales de la Sección Oficial. Y, entre ellas, una que cuenta con la voz de Arnold Schwarzennegger como narrador de una exploración en los tesoros del mar, ‘Wonders of the Sea 3D’. La película ha sido rodada durante tres años en el mundo submarino desde Fiyi a Las Bahamas y está dirigida por el explorador y productor Jean-Michel Cousteau (Toulon, Francia, 1938), hijo de Jacques-Yves Cousteau, junto a Jean-Jacques Mantello, pionero del cine submarino en tres dimensiones. Entre los trabajos de Mantello figura el filme ‘Ocean World 3D’, que fue proyectada en el Velódromo en 2009.

Junto a la nueva película del director Fernando Franco, ‘Morir’, que ya fue anunciada al presentar el cine español que se proyectará en el Zinemaldia, el apartado de Proyecciones Especiales de Sección Oficial, que queda fuera de la competición, contará también con otras dos películas.

Si el año pasado se presentó en este apartado la película de animación japonesa ‘Your Name’, de Makoto Shinkai, en esta ocasión figura otro anime de la misma productora, ‘Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom?’, dirigida por Akiyuki Shinbo (Fukushima, Japón, 1961) y Nobuyuki Takeuchi, que se basa en la serie televisiva homónima de Shunji Iwai.

Y la cuarta de estas películas será 'Au revoir là-haut / See You Up There’, dirigida por Albert Dupontel, quien ha trabajado como actor para Gaspar Noé o Jacques Audiard y ha realizado películas como su debut, ‘Bernie’ (1996) y ‘9 mois ferme (Nueve meses… de condena, 2012)’, que clausuró la sección Perlas en 2013 y recibió los premios César al mejor guion y a la mejor actriz (Sandrine Kiberlain). Ahora dirige, protagoniza y escribe -junto al escritor Pierre Lemaitre, autor de la novela homónima- ‘Au revoir là-haut / See You Up There’.

DIR: ALBERT DUPONTEL Au revoir là-haut/See you up there

Noviembre de 1919. Dos supervivientes de las trincheras montan una estafa alrededor de los monumentos a los muertos en la guerra. Uno de ellos es un ilustrador brillante; el otro, un modesto contable. En la Francia de los locos años veinte su operación se convierte en algo tan peligroso como espectacular. Adaptación de la novela de Pierre Lemaitre Nos vemos allá arriba, ganadora del Premio Goncourt.

DIR: FERNANDO FRANCO Morir

Las vidas de Luis y Marta se ven abruptamente paralizadas. Las mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba la estabilidad y el amor de la pareja.

DIR: AKIYUKI SHINBO, NOBUYUKI TAKEUCHI Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka?/Fireworks, should we see it from the side or the bottom?

Vacaciones de verano en un pueblo junto al mar. / Un día antes del festival de fuegos artificiales, / compañeros de clase discuten acaloradamente sobre si / «los fuegos artificiales son redondos o planos cuando se miran desde un lado». / Nazuna, la compañera de clase que a Norimichi le gusta, / está perdida en sus propios pensamientos tras enterarse de que / su madre, que va a casarse de nuevo, / la va a hacer cambiar de escuela. / «Escapémonos» / Nazuna pide a Norimichi que se escape con ella, pero su madre la pilla y la arrastra a su casa. Lo único que Norimichi puede hacer es mirar con impotencia. / «Si hubiese…» / Norimichi, frustrado consigo mismo por no ayudar a Nazuna,/ lanza una misteriosa bola que Nazuna encontró en la playa. / Entonces, de repente, el tiempo rebobina hasta al momento / antes de que Nazuma fuese obligada a volver a casa… / ¿Qué es lo que el destino les reserva a Nazuna y Norimichi / al final del día que continúa repitiéndose? / Cuando los fuegos artificiales iluminan el cielo, un milagro de amor se produce.

DIR: JEAN-MICHEL COUSTEAU, JEAN-JACQUES MANTELLO Wonders of the sea 3D

Filmada en 3D a lo largo de tres años en localizaciones que van de las islas Fiyi a las Bahamas, la película nos sumerge en un viaje apasionante bajo el agua de los océanos que cubren el 71 por ciento de la superficie de nuestro planeta. Espectacular documental producido y narrado por Arnold Schwarzenegger, el mítico protagonista de Terminator y Desafío total. Una película que busca concienciar sobre los tesoros del mar y la necesidad de preservarlos. Codirigida por el hijo del emblemático pionero de la divulgación científica Jacques-Yves Cousteau.