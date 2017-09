Schwarzenegger, Glenn Close, James Franco, Bardem y 'Pe'... ¿EL Zinemaldia O los Oscar?

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger es una de las estrellas confirmadas para el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El actor de Hollywood, protagonista de títulos como 'Terminator' o 'Junior', pone voz a 'Wonders of the Sea 3D', proyección especial de la Sección Oficial. Filmada en tres dimensiones en localizaciones que van de las islas Fiyi a las Bahamas, 'Wonders of the Sea 3D' supone un viaje apasionante bajo el agua de los océanos que cubren el 71 % de la superficie del planeta Tierra. En los créditos del film destaca, además de Arnold Schwarzenegger como narrador y productor, el hijo de Jacques-Yves Cousteau, codirector del filme.