Ricardo Darín: «El Donostia es, probablemente, el premio más importante de mi vida» Ricardo Darín durante la presentación de su último trabajo en Madrid. / EFE Ricardo Darín fue galardonado en 2015 con la Concha de Plata a Mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián por la película 'Truman' EL DIARIO VASCO Viernes, 15 septiembre 2017, 14:01

Ricardo Darín se encuentra en los Teatros del Canal de Madrid presentando su último trabajo 'Escenas de la vida conyugal', una comedia dramática escrita por Ingmar Bergman, dirigida por Norma Aleandro, que protagoniza junto a Andrea Prieta.

Durante la presentación, el actor ha hecho referencia al premio que recibirá el próximo 26 de septiembre, dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián, dejando claro que el Premio Donostia es «probablemente, el premio más importante» de su vida. «Para mi no es un premio, es un reconocimiento, probablemente el más importante de mi vida, no solo por lo que significa, sino por de quiénes viene, en una ciudad que adoro y de una gente que me ha abrazado desde el primer día», explica Darín.

Ricardo Darín fue galardonado en 2015 con la Concha de Plata a Mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián por la película 'Truman', sin embargo, en esta ocasión el actor acude a San Sebastián para recibir el Premio Donostia, reconocimiento que también recibirán Monica Bellucci y Agnès Varda.

«Cada noche, cuando me voy a dormir, tengo media hora de repasar posibles discursos de agradecimiento en mi cabeza y todos son geniales, pero luego a la mañana no me acuerdo de ninguno», añade Darín. Por eso, y a su pesar, el actor llevará un papel escrito «es muy emotivo y en esos trances me pongo a lloriquear como una cocinera pelando cebollas y se me olvida agradecer a quien corresponde. Me voy a tomar el trabajo de ser lo más sincero posible en ese agradecimiento», explica.

'La cordillera' es su último trabajo y, aunque todavía está pendiente de ser estrenado en España, se proyectará dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián junto a los otros largometrajes de la sección de proyecciones especiales Premio Donostia.