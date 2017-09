Borja Cobeaga: «Reducir a un terrorista al chiste es una victoria de la sociedad» 00:30 'Fe de etarras' se presenta este viernes en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián BEATRIZ CAMPUZANO Viernes, 29 septiembre 2017, 14:07

'Fe de etarras' es una de las películas más esperadas de esta 65 edición del Festival de Cine San Sebastián, tras la polémica en la que se ha visto envuelta en días anteriores por la colocación de un cartel de publicidad en una calle de San Sebastián. La comedia, que se verá este viernes en el Velódromo de Anoeta, narra la historia de un comando de ETA que vive en un piso franco a la espera de órdenes de la dirección. Con toques teatrales, la cinta ha sido presentada este viernes en rueda de prensa ante una sala abarrotada de prensa.

Este viejo proyecto de Borja Cobeaga y Diego San José «es una visión más personal de lo que nos gusta como espectadores. Había cosas muy graciosas en la película, pero luego hay cosas tristes. Hemos sido fieles a lo que queríamos hacer y hemos tenido total libertad para llevar a cabo este proyecto», han reconocido sus guionistas.

Respecto a la emisión de 'Fe de etarras', los directores han puntualizado que han « hecho la película cuando hemos podido. Teníamos el proyecto desde 2004 y la hemos podido llevar a cabo cuando Mediapro y Netflix nos dieron el ok. No la hemos acabado antes del 1-0 por ninguna razón». A este respecto y cuestionados por los periodistas sobre la posibilidad de realizar una cinta sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, tanto Cobeaga como San José han ironizado que «lo difícil es no hacerla, en un contexto en el que la Guardia Civil duerme en un ferry de Piolín».

Ya en tono más serio, ambos han comentado que no se lo plantean y que debería ser un guionista catalán quién, en su caso, afrontase el reto. Aún así, Cobeaga ha considerado que el proyecto no estaría exento de dificultad. «Sería difícil hacer una comedia porque la realidad supera la ficción». Por su parte, Antonio San José ha añadido que «Borja y yo no podemos hacer todos los nacionalismos. Hay elementos en el caldero para hacer un comedión».

'Fe de etarras' transcurre en el cálido verano de 2010 en una pequeña capital de provincias española. Un peculiar y disfuncional comando formado por un veterano que está deseando demostrar que no es un cobarde, una pareja cuyo compromiso depende de la continuidad de la banda y un manchego que cree que entrar en el comando le hará sentir como si fuera Chuck Norris se atrincheran en un piso a la espera de recibir una llamada, que parece que nunca llega, para pasar a la acción. Mientras tanto, la selección española arrasa en el Mundial de Sudáfrica y todo el país lo celebra a su alrededor. Javier Cámara, uno de los actores principales, ha manifestado qué es lo que más le atrajo de su personaje: «Lo que más me gustó es que tiene que dar un paso adelante y no se atreve, las decisiones siempre las toman otros. Me gustan mucho la idea de personajes abandonados en el epicentro de una fiesta. Me gusta esa soledad en la que la sociedad va empapándoles sin que se den cuenta. Me gusta esa parte metafórica».

«Total libertad» y en televisión

Sobre la difusión a través de Netflix, Cobeaga ha manifestado que «las películas más divertidas que he visto han sido en mi casa. Y Netflix en todo momento nos ha dado absoluta libertad para hacer lo que quisiéramos sin cambiar una coma del guión».

Sobre la falta de cine político que hay en España, Cobeaga ha dicho que es más fácil hacer comedias de este tipo en plataformas que con productoras y ha puntualizado que en el mundo del cine político « en muchas cosas hemos ido para atrás pero en otras muy hacia delante. ETA ya no mata y ese el mayor paso hacia delante. En las cosas importantes hemos avanzado. Que la gente se ría es la cosa más sana. Ahora hemos conseguido reducir al terrorista al chiste y eso es una victoria de la sociedad».