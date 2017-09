FICHA DIRECCIÓN Samuel M. Delgado , Helena Girón GUION Helena Girón, Samuel M. Delgado FOTOGRAFÍA Helena Girón, Samuel M. Delgado INTÉRPRETES David Pantaleón, Rubén Rodríguez, María Isabel Díaz, Elena Navarro, Mercedes Pintado DURACIÓN 13 m. PAÍS España

Plus Ultra es el lema del Estado español. Con él se alentaba a los navegantes a conquistar nuevas tierras olvidando la advertencia de la mitología griega: Non Terrae Plus Ultra (No existe tierra más allá). Canarias -banco de pruebas de las tácticas utilizadas en la colonización de América- se convierte en el escenario de una fábula sobre el territorio.