FICHA Dirección Ruben Östlund Producción Suecia Reparto Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø

Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas. Programador de un museo de arte contemporáneo, es de esa clase de personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada The Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de los valores de uno: cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar... En ese mismo momento, la agencia de comunicación del museo lanza una campaña sorprendente para The Square: la reacción es totalmente inesperada y sume a Christian en una crisis existencial. Palma de Oro en Cannes.