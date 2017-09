Carrusel de emociones hoy en las salas del zinemaldia

La germana 'The Captain' es la última película en competición, que la 65ª edición ya se nos va acabando. Hay que aprovechar todos sus cambios de tono y todas sus secciones, subir a las altas cumbres y descender a la costa ( a un asador de Getaria, por ejemplo).

El final. «Es poderosa y profundamente incómoda de ver. Es una película honesta, tanto a nivel temático como estilístico», ha afirmado Wendy Ide en 'Screendaily' sobre esta coproducción germano-polaco-francesa en duro blanco y negro. 'Der Hauptmann / The Captain' (Sección Oficial) nos traslada al final de la Segunda Guerra Mundial y nos lleva con un grupo de desertores nazis de última hora que matan y saquean a su paso por una Alemania en descomposición. Dirige Robert Schwentke en su regreso a Alemania tras una etapa en Estados Unidos, donde dirigió dos entregas de la serie 'Divergente'.

Las ratas. Alberto Rodríguez ha presentado la mayoría de sus trabajos en el Festival donostiarra: 'El factor Pilgrim', '7 vírgenes', 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras'. O sea, que no es raro que estrene aquí el último, 'La peste' (Sección Oficial fuera de concurso). Aunque un poco peculiar sí sea que se trate de una miniserie de seis episodios, producida por Movistar+, y bastante raro que hoy se adelanten sólo los dos primeros. ¿Nos quedaremos con ganas de más asesinatos, pícaros, hidalgos, epidemias e inquisidores del siglo XVI?

El comando. Al fin podemos dejar de hablar de su campaña publicitaria y apreciarla en el cine, que después sólo podrá verse en televisión, puesto que la produce la plataforma Netflix. Al fin llega 'Fe de etarras' (Velódromo), lo último de Borja Cobeaga, nuevamente con Diego San José como coguionista. Un piso franco en el que un ridículo comando terrorista (formado por Javier Cámara, Gorka Otxoa, Julián López y Miren Ibarguren) come croquetas y aguanta la ola de forofismo hacia la selección española. Si podemos reírnos de ETA, será con Cobeaga.

La biblioteca. ¿Una exhaustiva visita a las dependencias y servicios de la biblioteca neoyorquina puede ser «reveladora»? ¿Un largo documental de 197 minutos puede resultar «demasiado fascinante»? Así han definido en 'The Hollywood Reporter' a 'Ex Libris: New York Public Library' (Zabaltegi-Tabakalera), de Frederick Wiseman: «Una mirada reveladora más allá de las estanterías de libros. Es una declaración política así como una emocionante aventura para la mente. Es demasiado fascinante».

La pareja interracial. Una comedia romántica producida por Judd Apatow y dirigida por Michael Showalter -hizo aquella película con Sally Field, 'Hello, My Name Is Doris'-. Aquí entran en el mundo de los prejuicios raciales y culturales alrededor de la relación amorosa entre un musulmán, Kumail Nanjiani, también coguionista, y una estadounidense protestante, Zoe Kazan. 'The Big Sick' (Perlas) se estrenará en España bajo el título de 'La gran enfermedad del amor'.

De restaurantes. La fórmula le ha funcionado a Michael Winterbottom en formato serie y en las películas 'The Trip' y 'Viaje a Italia', con lo que en 'The Trip to Spain' (Culinary Zinema) sigue acompañando de restaurante en restaurante a los muy británicos y bastante histriónicos actores Steve Coogan y Rob Brydon y compartiendo con ellos sus comentarios, imitaciones, debates, bromas y paranoias. Ahora, en la cinta que clausura Culinary Zinema, recorren a su aire España. Ya sabemos que estuvieron en el asador Txoko de Getaria, donde degustaron anchoas, pulpo y lenguado mientras hablaban sobre Don Quijote y Sancho Panza.

En lo más alto. La pasión humana por escalar hasta las más altas cumbres es el hilo conductor del documental 'Mountain' (Savage Cinema). Dirige la australiana Jennifer Peedom, pero el protagonismo es de las hermosas imágenes y de la música interpretada por la Australian Chamber Orchestra.