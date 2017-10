«Si me dan el Óscar espero no recogerlo en una silla de ruedas» Domingo, 1 octubre 2017, 11:06

Es la eterna candidata al Óscar. Glenn Close, 70 años, ha estado nominada en seis ocasiones y jamás lo ha ganado, un curioso récord que comparte con las fallecidas Deborah Kerr y Thelma Ritter. La cuestión, por supuesto, salió a relucir en la rueda de prensa de ayer, en la que un periodista preguntó a la actriz cómo reaccionaría al recibir la estatuilla. ¿Saltaría de alegría sobre la cama como hace su personaje de 'The Wife' cuando a su marido le comunican que ha ganado el Premio Nobel de Literatura? «Sí, claro, me desnudaría y saltaría sobre la cama, y luego saldría a la calle gritando y gesticulando como una loca», bromeó Close, que después, en una entrevista con 'Efe', ironizó: «Si me lo dan alguna vez, espero no recogerlo en una silla de ruedas».

«No le han dado el Óscar, todavía. Mucha gente dentro y fuera de la industria están seguros de que llegara el momento», apostilla Annie Starke sobre su madre, que optó al premio con 'El mundo según Garp' (1983), 'Reencuentro' (1984), 'El mejor' (1985), 'Atracción fatal' (1988), 'Las amistades peligrosas' (1989) y 'Albert Nobbs' (2012).