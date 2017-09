'Operación Concha'

Conforme: es una barrabasada. Conforme: verla comprometería el honor cinéfilo de cualquiera. Conforme: es viejuna. Recuerda en sus maneras y sus gags las películas (malas) que se hacían en los 60, 70 llenas de coches, carreteras curvadas y maletines llenos de dinero (falso). Conforme: no es ni Ocean´s Eleven ni… Torrente. Ni siquiera el Rey Gitano de un Bajo Ulloa al que se le fue la pinza. Conforme en todo pero seguro que os pica la curiosidad. No nos avergoncemos. No pasa nada por ver en el Velódromo una peli rodada a todo gas, con mucho plano aéreo-drónico, con oficio de curritos de lo audiovisual y filmada de medio verdad y medio mentira aquí mismo, en el Zinemaldia. Lo demás, incluso la historietita de amor, no importa. Y además reivindica al perdedor, un julai que recita a Juan Ramón Jiménez.