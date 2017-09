Ocho apellidos andaluces y una resaca finlandesa María León hace las delicias de los fotógrafos en el photocall posterior a la proyección de 'El autor'. / JOSÉ MARI LÓPEZ Banderas y Paz Vega se reparten premios y besos. Rebordinos entrega hoy el premio a Varda. Los ecos de Kaurismaki y Kortajarena MITXEL EZQUIAGA Domingo, 24 septiembre 2017, 10:13

Donostia parecía ayer la versión festivalera de la serie 'Allí abajo', o un 'Ocho apellidos andaluces'. El malagueño Antonio Banderas recibió el Premio Nacional de Cine, la sevillana Paz Vega fue galardonada con el premio Jaeger Le Coultre del cine latino y la también sevillana María León hizo las delicias de los fotógrafos. Y hubo mucho más en un animado fin de semana bendecido por el sol.

Todos veneran a Agnés

El premio a Banderas congregó en Tabakalera a todo el 'who is who' del Festival. Muchos besos, mucho hablar de la bajada del IVA (ante el sonriente ministro Méndez de Vigo) y dos protagonistas especiales: Banderas, lógicamente, pero también Paz Vega, que por la noche iba a recibir el suyo pero quiso sumarse al homenaje a su paisano. Hay ciertas similitudes en sus carreras (de Andalucía a Hollywood por Madrid) y ayer compartieron confidencias. Luego el ministro, Banderas, Carlos Saura y otros invitados se fueron a comer a Bokado-Aquarium, con vistas sobre la bahía y un menú preparado por Mikel Santamaria. Banderas va a hacer pronto de Picasso en una película dirigida por Saura.

La película 'El autor' reúne a una 'extraña familia': de María León a Perales pasando por Javier Cercas

Hoy siguen los premios gordos. Agnès Varda recibe su Donostia en el Victoria Eugenia a la poco glamurosa hora de las cuatro de la tarde. Será el propio director del Festival, José Luis Rebordinos, quien le entregue el galardón. Rebordinos está seducido por la apacible dama, que disfruta del Festival. Tiene cierto aire de 'abuelita Paz' progre, con sus 89 años, y los cineastas la reverencian como una de las grandes. Había que ver a Wim Wenders cómo se postraba ante la veterana directora... que sigue al pie del cañón. Tras el premio se proyecta su 'Visage, Villages', tan aplaudida en Cannes.

Paz Vega y Banderas se felicitan mutuamente por sus respectivos premios. Sus carreras son en cierta forma paralelas.

Saltos en la playa

El cine hace extraños compañeros de cama... y de promoción. El equipo de 'El autor', la película de Manuel Martín Cuenca presentada ayer con tanto éxito en el Kursaal, reúne a un escritor como Javier Cercas, un cantante como José Luis Perales y actores tan diferentes como Javier Gutiérrez, María León o la prodigiosa Adelfa Calvo, que destaca en la pantalla. Todos parecen llevarse bien... y más después de escuchar los aplausos del público. Los saltos de Gutiérrez y León hicieron las delicias de los fotógrafos. Porque la otra dama que se llevó protagonismo ayer, Mélanie Thierry, que hace de Marguerite Duras en 'La douleur', fue mucho más comedida: aportó un delicado 'glamour' francés... pese a la dureza de su película.

Banderas, el ministro y Saura celebraron el premio con una 'comida con vistas' en el Aquarium

Los hombres se escriben con K

Muchos padecían la resaca de la víspera. En la inauguración las actrices lucieron espectaculares, pero hubo dos hombres con K sobre los que giraban ayer los comentarios. Por un lado, el finlandés Kaurismaki, que salió al escenario con síntomas de haber pasado una animada tarde. Cayetana Guillén Cuervo le ayudó a salir a escena para recoger su premio y la responsable de Fipreci se ocupó de que la abandonara, porque su monólogo parecía no tener fin. Pese a todo, dijo cosas tan interesantes como sus películas.

El otro nombre repetido es el de Jon Kortajarena. El modelo y actor fue el más requerido y fotografiado tanto en el Kursaal como en la fiesta posterior en San Telmo. Su día D es el martes, cuando entregue el premio Lurra que promueve Greenpeace dentro del Festival. La fiesta del museo fue multitudinaria y feliz, animada por la música de Alex del Toro. También el viernes se había inaugurado la carpa de Keler en la Zurriola, convertida en obligado punto de reunión. Entre quienes ya han pasado por ahí, Arturo Valls.

Schwarzenegger se acerca: ayer estaba en Barcelona, visitó el Camp Nou y un campeonato de culturismo

Atención, gimnasios

Esto va lanzado. Con artistas de Cahiers du Cinema y personajes del Hola, como Mar Flores. Los cocineros triunfan en el Culinary Zinema (mañana hablamos de la apertura con Elena Arzak and friends) y la Orquesta de Euskadi llenó el Velódromo como si fuera ACDC.

Y se acerca Arnold Schwarzenegger, que ayer estaba en Barcelona para apadrinar un prestigioso campeonato de culturismo. Visitó el Camp Nou, también. El otro día, en la ciudad inglesa de Leeds, entró por sorpresa en un gimnasio para ejercitar músculos. Atención, gimnasios donostiarras.