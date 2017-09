Nobuhiro Suwa y Jean Pierre Leaud reivindican el cine como juego de niños EFE Esta cinta, que cuenta la historia de un actor septuagenario obsesionado con la muerte, compite por la Concha de Oro EFE Viernes, 29 septiembre 2017, 20:18

Un mito del cine de autor, el actor e hijo simbólico de Truffaut, Jean Pierre Leaud, ha puesto este viernespunto final a las proyecciones en competición oficial en San Sebastián con 'Le lion est mort ce soir', un filme dirigido por Nobuhiro Suwa que reivindica el cine libre y puro, como un juego de niños.

Rodada en el sur de Francia, la película cuenta la historia de un actor septuagenario obsesionado con la muerte, que se instala unos días en una casa abandonada, donde en otro tiempo vivió el amor de su vida, Juliette. Allí recibe la visita de un grupo de niños, aprendices de cineastas, empeñados en rodar una cinta de terror casera. "La muerte está muy presente en la trama y aparece de diversas formas", ha admitido Suwa en rueda de prensa tras la proyección, "pero he querido utilizarla para reflejar la alegría de vivir y la hermosura de la vida".

Suwa y Leaud se conocieron hace cinco años en un festival en Francia. El protagonista de 'Los 400 golpes' considera al japonés un digno heredero de Godard, según ha dicho en una rueda de prensa que por momentos ha convertido en un monólogo. Leaud ha explicado que el título de la película corresponde a una canción que le cantó a Suwa en uno de sus encuentros, como hace el protagonista del filme. No es su única aportación al personaje, ya que algunos de sus diálogos los extrajo de un viejo guion de su padre, el cineasta Pierre Leaud.

"Me he convertido en médium de mi padre físico, porque mi padre simbólico es Truffaut", ha señalado el actor. Y es que Suwa trabaja con un tratamiento de guion muy abierto a la improvisación. El grupo de niños que comparte protagonismo con Leaud no son actores, según ha señalado el director de "H Story" o "A perfect couple".

"No buscábamos actores sino niños que pudieran hacer una película y por eso recorrimos Francia buscando en talleres infantiles de cine hasta que dimos con ellos", ha dicho. En realidad, 'Le lion est mort ce soir' son dos películas, la de Suwa y la de los niños, que se entrelazan. Y es en ese encuentro entre la veteranía y la inocencia donde surge la reivindicación del placer de rodar, del cine por el cine, sin tomarse demasiado en serio a si mismo.