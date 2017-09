Zinemaldia 'Morir' es «un viaje enriquecedor que te acerca más a la vida que a la muerte» Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix en Madrid. / PIPO FERNÁNDEZ Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix protagonizan el filme producido por Koldo Zuazua que se estrena en el Zinemaldia R. A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 septiembre 2017, 09:16

Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix, pareja también en la vida real, vuelven a ser los protagonistas en la nueva película de Fernando Franco, después de 'La herida', que también produce Koldo Zuazua y se estrenará como proyección especial en la Sección Oficial del próximo Festival de Cine de San Sebastián.

Basada en la novela de Arthur Schnitzler, 'Morir' impacta desde el título. Pero dicen que en realidad es una historia de amor, más que una de pérdida y muerte. «No es una historia de amor de película, sino real», aseguraba recientemente en Donostia Marian Álvarez, quien con 'La herida' ganó la Concha de Plata a la mejor actriz en 2013. «Se ve cómo una pareja se enfrenta a la enfermedad, y cómo ésta va transformando a la pareja. Van transitando de un lugar a otro. Con el título de 'Morir' sabes a lo que te enfrentas, pero el viaje es muy enriquecedor, y te acerca más a la vida que a la muerte».

Andrés Gertrúdix matiza que «es una historia que nos podría pasar a cualquiera, pero el foco no está puesto en el drama de la enfermedad sino en la relación de pareja. Creo que es una película que emociona, pero no tanto por su dureza, como por el desamparo en el que nos vamos encontrando todos en una situación así», indica Gertrúdix. «Es una película real, y a veces la realidad nos da miedo o no queremos verla. Y lo de morir es algo que tratamos de ocultar».

Una lectura optimista

Además de que es una película «más atmosférica que 'La herida'», la pareja entiende que se puede hacer una lectura «optimista, te muestra otra cara de la vida y te puedes agarrar a ella. Y se puede interpretar de muchas maneras, porque el cine de Fernando Franco no marca una sola dirección».

Gertrúdix incluso añade que «es una película necesaria para saber qué somos en este momento, una película que humaniza. Puede sonar muy pretencioso, pero creo que nos puede hacer mejores».

En cuanto a la enfermedad en sí, 'Morir' incide en el papel del propio enfermo, al que «muchas veces se le dice lo que tiene que hacer, pero también tiene derecho a manejar lo que le sucede», reivindica Marian Álvarez.

La implicación de los dos actores, protagonistas totales, ha sido importante. «Con Fernando o te implicas o estás muerto, te tienes que entregar al 200%. Y Koldo Zuazua hace que formes parte totalmente del proyecto. Como intérprete eso es maravilloso».

Esta vez no compiten en el Zinemaldia, pero «también es bonito venir sin pedirle al público nada a cambio. Nos hace mucha ilusión».