«Antes que mitómano me considero cinéfilo» Arriba, Jon Ruiz en la sala de prensa del Kursaal, y abajo, en una imagen de comienzos de los 90 a la espera del autógrafo de John Malkovich. / USOZ/MICHELENA El errenteriarra Jon Ruiz Rodríguez atesora en sus cuadernos más de 3.000 autógrafos cosechados desde hace 25 años en el Zinemaldia J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 septiembre 2017, 11:09

Jon no había terminado la EGB cuando ya acudía con su padre a ver a los famosos del Festival. Entre sus primeros recuerdos figuran mitos de Hollywood como Glenn Ford o Ursula Andress, y también otros como Lauren Bacall o Robert Mitchum, que figuran entre los primeros autógrafos que empezó a recopilar desde 1991. Cuatro años después ingresó en el Jurado de la Juventud y empezó a combinar su pasión mitómana con el visionado compulsivo de películas. Y ahora, desde hace diez años, cubre el festival como periodista acreditado para distintos blogs.

En todo este tiempo, Ruiz ha logrado reunir cerca de 3.000 autógrafos custodiados en las páginas de una veintena de cuadernos, algunos de los cuales aparecen en la imagen que acompaña estas líneas. Entre sus posesiones más preciadas destacan las rúbricas de Christopher Lee, Rutger Hauer, Peter Weller, Al Pacino, Robert De Niro, Keanu Reeves, Anthony Hopkins y Denzel Washington, cuya presencia le hizo temblar de emoción. «A los Premios Donostia los tengo a casi todos», afirma este programador informático de Errenteria que en esta edición querría sumar a sus tesoros los nombres de Aki Kaurismäki y Arnold Schwarzenegger.

Reconoce que muchas veces le preguntan con extrañeza qué le aporta esta «rara afición» llevada al extremo y su respuesta suele ser siempre la misma: «Igual que hay gente que colecciona sellos o coches en miniatura, a mí me dio hace tiempo por los autógrafos de gente a la que admiro. Siempre digo que tengo que tomármelo con más calma porque me estreso mucho y no llego a nada, pero al final siempre vuelvo a caer».

El estrés está más que justificado porque además de su faceta de 'pescador' de firmas, también participa en las ruedas de prensa, saca fotos con su cámara y desde la primera fila suele abrir el turno de preguntas, que casi siempre son pertinentes y útiles. También rompe con el arquetipo de cazautografos que jamás pisa una sala de cine, ya que hace lo imposible para ver todas las películas que su intensa agenda le permite. «Antes que mitómano soy cinéfilo, aunque esto de los autógrafos es un poco locura», asegura Jon, que coge vacaciones para disfrutar del Zinemaldia.

«Cuando hay poco famoso y menos glamour, soy más feliz porque puedo dedicarle más tiempo a las pelis y no estar tan pendiente de la alfombra roja o de hacer guardia en el María Cristina», asegura. Este año quiere ver, entre muchas otras, 'El autor' y 'The Wife', ambas en la Sección Oficial, y de otros apartados, 'Le Prix du succès' y 'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri'. Pero sobre todo, quisiera tener más tiempo para picotear en Nuevos Directores y Horizontes Latinos, secciones que siempre ofrecen «cosas interesantes por descubrir».