Michael Winterbotton clausurará la sección Culinary Zinema en San Sebastián
Viernes, 1 septiembre 2017

La última película del británico Michael Winterbotton, 'The Trip to Spain' clausurará la sección Culinary Zinema, que une cine y gastronomía, en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Esa sección, que ha sido presentada este viernes en el Basque Culinary Center, cuenta este año con siete producciones de las que cinco serán operas primas.

La cinta de Winterbotton, que se proyectará el 29 de septiembre, da continuidad a sus dos proyectos anteriores, 'The Trip' y 'Viaje a Italia', y narra seis comidas en seis lugares distintos durante un viaje por carretera por España, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, con paradas en Cantabria, Euskadi, Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Andalucía.

Los chefs Enrique Fleishcmann y Jorge Maestro servirán la cena en la proyección que tendrá lugar, como la mayoría del ciclo, en el Basque Culinary Center, la facultad de gastronomía y centro de investigación culinaria de San Sebastián.

Inaugurará este apartado, el día 23, la película 'Michelín Star - Tales from de Kitchen', en la que el danés Rasmus Dinesen aborda las luces y sombras de la Guía Michelín. La proyección se acompañará de una cena a cargo de Elena Arzak, del restaurante Arzak de San Sebastián.

La coproducción entre Alemania e Israel 'The Cakemaker', de Ofir Raúl Graizer, que narra el viaje a Jerusalén de un joven pastelero alemán, se proyectará el 24 de septiembre en el restaurante Ni Neu, con menú a cargo de Tomás Kalika y Mikel Gallo.

Un día después, de nuevo en el Basque Culinary Center, el japonés Koki Shigeno mostrará en 'Ramen Heads' el mundo del cocinero Osamu Tomita y la elaboración de las sopas japonesas. La cena, en este caso, la servirá el propio Tomita.

Mercedes Córdova dirige su primer largometraje, 'Food on the Go'", que indaga en la tradición de la cocina italiana en el exilio, vista desde Argentina y que será proyectado acompañado de una cena a cargo del siciliano Andrea Tumbarello. Otro japonés, Masakazu Fukatsu, participa en Culinary Zinema con 'Dad's Lunch Box', que narra la historia real -que se hizo viral en las redes sociales- sobre un padre y su hija conectados por el "bento", la caja donde se transporta el almuerzo en Japón.

El también nipón Mutsuo Kowaki será el encargado de servir la comida en esta proyección.

Por último, la española Laura Collado, quien colaboró con Justin Webster en 'Muerte en León' y 'El fin de ETA', firma junto con Jim Loomis una coproducción entre España y Estonia titulada 'Constructing Albert', que aborda la figura de Albert Adriá, hermano de Ferrán Adriá. Serán los chefs vascos Rubén Trincado, Daniel López y Kepa Txapartegi los que pondrán sabor al pase de la película de Collado y Loomis.