Así ha sido esta jornada del Zinemaldia

Arnold Schwarzenegger, Ricardo Darín y su hijo Chino Darín han protagonizado las llegadas de este lunes en el Zinemaldia de Donostia. Así ha sido la jornada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

22:00 horas: 'Una especie de familia'

El director argentino Diego Lerman ha presentado este lunes su largometraje 'Una especie de familia', una propuesta que pretende "interpelar al espectador" sobre su postura ante las complicaciones legales que, en Argentina, existen para la adopción de niños, máxime cuando el aborto allí está prohibido. A las diez de la noche ha dado comienzo el pase oficial en el auditorio del Kursaal.

01:30 Vídeo.

19:30 horas: 'Operación Concha'

Las primeras carcajadas del Zinemaldia han llegado este lunes al Velódromo. 'Operación Concha', una comedia inspirada en el propio Festival de Cine de San Sebastián y rodada en parte en la capital donostiarra, ha vivido a las siete de la tarde su pase de gala con la presencia del director, Antonio Cuadri, y sus protagonistas: Jordi Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde y Bárbara Goenaga, entre otros.

01:59 Vídeo.

18:30: 'Love not' sacude el Kursaal

El griego Alexandros Avranas ha sacado de su zona de confort a los espectadores que este lunes han abarrotado la sala de cine del Kursaal, donde presentó 'Love me not', un brutal relato del egoísmo humano, que fue despedido con un largo aplauso, aunque también fue la proyección de la que más personas se han ido.

18:00 horas: Llegada de Ricardo Darín

El argentino Ricardo Darín, el actor más emblemático del cine latinoamericano contemporáneo, presencia continuada en el Festival de Cine de San Sebastián que ha visto crecer su carrera película a película como uno de los actores más prestigiosos e infalibles de los últimos años, ya ha llegado a San Sebastián para recibir el premio Donostia este martes. El actor ha llegado acompañado por su hijo Chino Darín y su novia Úrsula Corberó.

14:30 horas: Presentación de 'Mademoiselle Paradis'

'Mademoiselle Paradis', segunda vez que la directora austríaca compite en la Sección Oficial de San Sebastián tras 'Die lebenden' (2012), está basada en el libro "Mesmerized", de Alissa Walser, que narra la historia de Maria Theresia Paradis, una pianista y compositora ciega del siglo XVIII. El director de la cinta ha dicho en rueda de prensa que, tras leerlo, decidió contar en imágenes la historia de esta mujer "que sufrió y fue valiente" y que en su juventud también fue utilizada "como un objeto".

13:30 horas: Presentación de 'Wonders of the sea 3D'

Arnold Schwarzenegger ha destacado que el cuidado del medio ambiente "no debe de ser una cuestión política", sino que "implica a todo el mundo" trasmitir a las nuevas generaciones "un mundo mejor que cómo lo encontramos". El actor y productor ha presentado la película, 'Wonders of the sea 3D' a la que pone voz, codirigida por Jean-Michel Cousteau, hijo de Jacques-Yves Cousteau, y Jean-Jaques Mantello, y que busca concienciar a través de la belleza del fondo de los océanos sobre la necesidad de protegerlos.

11:00 horas: Llega Arnold Schwarzenegger

El mítico Terminator ha sido recibido este lunes al grito de "Sayonara" en San Sebastián, donde ha lucido su bronceado característico y ha saludado y se ha sacado fotos con las decenas de personas que esperaban su llegada a las puertas del Hotel María Cristina. El actor ha repartido selfies y saludos entre las decenas de personas que aguardaban fuera del hotel.