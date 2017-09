James Franco: «Todo aquel que haya tenido un sueño se verá reflejado en 'The Disaster Artist'» 00:51 El actor estadounidense dirige y protagoniza esta comedia, que relata el rodaje de la película de culto 'The Room', con la que aspira a conseguir la Concha de Oro BEATRIZ CAMPUZANO San Sebastián Jueves, 28 septiembre 2017, 17:01

James Franco, otro de los artistas que pone brillo a la alfombra roja del 65 Zinemaldia, ha llegado a San Sebastián dispuesto a llevarse la Concha de Oro con su película ‘The Disaster Artist’. Esta cinta narra la historia real del making of de la película 'The Room', considerada como 'el Ciudadano Kane de las malas películas' y está dirigida por el polifacético actor estadounidense, quien ha reconocido en rueda de prensa que se trata de un flime en el que «el fracaso es uno de los temas principales y, por lo tanto, es fácil sentirse identificado. Quien haya intentado tener éxito en Hollywood o tenga un sueño, puede verse reflejado en la historia».

‘The Disaster Artist’ es una 'buddy comedy' sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el mundo los rechaza deciden hacer su propia película, una película maravillosamente espantosa, gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles interpretaciones. «He interpretado muchos personajes basados en personas reales, pero cuando interpretas a un personaje real que encima es un actor tanto su forma de comportarse, como su físico, se convierten en algo muy importante porque la gente se fija mucho en eso, va a ver cómo habla y qué pinta tiene, y va a comparar», ha manifestado James Franco, quien ha concluído que «hay que entender al personaje por fuera, pero también por dentro».

El largometraje muestra la hilarante historia del rodaje de la película 'The Room', del excéntrico personaje Tommy Wiseau, que cansado de no conseguir trabajo en Hollywood, saca millones de dólares de su bolsillo para hacer su propia película. «Nos fijamos mucho en cómo era la iluminación, el vestuario y todo el atrezzo de la película de 'The Room'. Tuvimos que aprender a recrearla escena por escena y no fue fácil», ha reconocido este jueves James Franco.

El nominado al Oscar por '127 horas' dirige y protagoniza esta comedia en la que también participan Dave Franco, Alison Brie, Josh Hutcherson, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone, Bryan Cranston y Kate Upton.

James Franco ha querido compartir con los periodistas de dónde surgió la idea de llevar a la gran pantalla la cinta que presenta en el Festival de Cine de San Sebastián: «Cuando leí el libro, de inmediato, pensé que era una historia hollywoodiense y alocada, pero en el fondo es algo muy universal porque todo el mundo que tiene un sueño y esa idea puede relacionarse con la lucha de Tommy». 'The Room' llevaba años en los cines y, sin embargo, James Fracno «no sabía nada de ella, había un panel publicitario muy divertido en la calle, pero no se entendía, era un número de teléfono y la cara de Tommy» ha explicado.

Una de las cosas que más le atrajo fue el que mucha gente puede verse indentificado «con la historia. Tuve que trabajar en bares para poder ir a la Universidad y esa experiencia me ha servido a la hora de realizar la película y buscar los escenarios. Rodamos en lugares en los que yo había estado años antes cuando intenta ser actor y en sitios donde había pasado tiempo trabajando. De una manera curiosa la película es muy personal y espero no haber sido tan alocado como Tommy. Estoy seguro que muchos actores, y directores puedes asociarse con el actor que represento».

En familia

En los 114 minutos de duración que tiene la película James Franco cuenta la historia de dos excéntricos amigos que comparten la soledad y el sueño de convertirse en estrella. A este respecto el norteamericano ha puntualizado que «muchas personas intentan un papel, luego les dicen que no encajan en el perfil porque no son lo suficientemente buenos; eso es algo que pasa».

Preguntado sobre cómo es trabajar con su hermano, ambos han coincidido en que es mucho más fácil cuando se hacen las cosas con personas a las que quieres. Los artistas se convierten en dos chavales para explicar lo bien que se lo han pasado haciendo la película; Dave, ha comentado que «este rodaje ha sido increíble, y encima estaba con mi hermano y con mi mujer», Alison Brie, Amber, la amiga que se interpone entre los protagonistas. «Nos no lo pasamos muy bien porque tenemos una sensibilidad similar y queremos hacer proyectos que se alejan de la corriente. James alienta a los actores a que se fíen de su instinto, trabaja contigo y te ayuda a buscar el personaje de manera conjunta y que sea algo natural», alababa Dave Franco a su hermano. A este respecto James Franco también ha tenido palabras de agradecimiento para todo su equipo y es que «rodearte de la gente de la que te fías te sube la seguridad, te expones más y te vuelves capaz de correr riesgos y hacer cosas que no haría en otro entorno».