«Impresiona estrenar en un escenario así»

Por un momento parecía la alfombra roja de los Oscar pero en el espacio democrático del Velódromo de Anoeta. y presentaron su 'Loving Pablo' ante los casi 3.000 espectadores del recinto y lo hicieron cargados de entusiasmo «e impresionados de venir con una película así a un espacio tan amplio y con tanta historia como éste», según Bardem. La pareja estaba acompañada por , el director de la película basada en la historia de que clausuraba el ciclo Perlas. Y los intépretes, según confesaron, venían agotados.

Llegaron a Donostia en viaje relámpago: están rodando con el director iraní en escenarios españoles. «Nos hemos levantado a las siete de la mañana, hemos cogido un coche, nos hemos cambiado y aquí estamos», explicaba Penélope Cruz. Pese al cansancio estaban locuaces. Como no había tiempo para una rueda de prensa convencional atendieron a los periodistas a pie de alfombra: Pe con un espectacular vestido y su marido con traje.

Y así fue, al estilo Oscar: paradas para los programas en directo de Telecinco y TVE y 'canutazo', que se dice en el argot, para el resto de los medios. Hablaron de casi todo... menos de Cataluña. Porque también les preguntaron por el tema, pero los dos respondieron amablemente que «es un tema demasiado serio para una alfombra roja».

«Voy a montar compañía estable con Penélope y nos iremos de gira», bromea Bardem

«Nos conocimos en 'Jamón, jamón', cuando éramos mucho más jóvenes, pero después de aquello 'Loving Pablo' es nuestro primer filme conjunto», apuntó la actriz. «Como yo soy el productor le propuse a Penélope ser protagonista y no se pudo negar», agregó Bardem con una sonrisa. Dicen que es una historia que les impresiona «por la energía que desprendía el personaje». Y ahora vuelven a repetir con el director iraní. «Estamos pensando crear una compañía estable y marcharnos de gira», siguió bromeando Bardem. El público del Velódromo les aplaudió con fuerza y ellos se fueron encantados. «Gracias a por darnos esta posibildiad», se despidieron.

No fueron las únicas estrellas reservadas para el cierre. Al final hubo sorpresa: el actor norteamericano , que no se había anunciado entre las visitas previstas, apareció a mediodía para sumarse a sus compañeros de '', la película de clausura. , y el director, , habían comparecido en la rueda de prensa y Slater se sumó para la gala de cierre en el Kursaal. Los más jóvenes conocerán al actor por su papel en la serie televisiva '', pero es un intéprete de larga trayectoria. Slater también tiene un decisivo papel en 'La cordillera', la película protagonizada por que vimos el otro día tras la entrega del Donostia al actor argentino.

Hubo sorpresa final: Christian Slater, el 'Mr Robot' de la tele, vino a presentar 'The Wife'

Y es que en este último tramo ha habido muchos actores que merecían más atención mediática. Por ejemplo, , el británico conocido entre otros papeles por su interpretación (y guion) de la película ''. Es uno de los protagonistas de '', el filme de que cerró el ciclo Culinary Zinema, y vino la tarde del viernes para presentar la cinta junto al realizador.

La leyenda Sarah Miles ha vuelto a Donostia 50 años después para homenajear a Losey

También está cargada de emoción la visita de la actriz británica , una leyenda del cine en que en 1966, hace medio siglo, ya había visitado el Festival. La intéprete de películas como 'Escándalo en las aulas', 'Blow up' o 'Esperanza y gloria' tiene ahora 75 años y ha venido a presentar 'El sirviente', la cinta de su amigo que ella protagonizó. La proyección de ese filme ayer en Tabakalera, con la Miles de estrellas invitada, fue una invitación a la nostalgia.

Por la noche llegaron los premios gordos, pero los galardones se han repetido en el tramo final del certamen. La noche del viernes, por ejemplo, la sociedad entregó el Premio a , que justo ese mismo día había presentado un avance de lo que será su próximo filme. , presidente de la entidad, y el alcalde fueron los encargados de entregar la placa al cineasta vitoriano.

Ayer a mediodía había más premios. El , que concede la prensa cinematográfica, fue para 'The Disaster Artist' (esta vez coinciden prensa y jurado). presentó el acto, donde estaba también , presidente de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Y también ayer se otorgó el , de la Organización Católica Internacional del Cine, para 'Life ant nothing more', de , y la colombiana ''.

También se dieron a conocer ayer los ganadores del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. El premio Panavisión a la película fue para '212', del israelí , y el premio Orona al cortometraje más innovador fue para 'Zeit Der Unruhe / News 23-06-2016', de Elsa Rosengren, de Alemania.

Y se acabó. La nutrida alfombra roja de la clausura terminó luego con la fiesta 'fin de curso' en el .