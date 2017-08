Haneke, Koreeda, Aronofsky y Guédiguian, en las Perlas del Festival ‘Borg/McEnroe’, que recrea la final de Wimbledon de 1980 entre ambos tenistas, también estará en la sección del Zinemaldia RICARDO ALDARONDO Jueves, 24 agosto 2017, 12:15

Las nuevas películas de algunos de los más prestigiosos directores del cine contemporáneo, como Michael Haneke, Hirokazu Koreeda y Darren Aronofsky, además de un filme que recrea la polémica trayectoria del tenista McEnroe, formarán parte de la sección Perlas del Festival de San Sebastián, que recoge algunas películas destacadas o premiadas en otros certámentes internacionales.

‘Happy End’, de Michael Haneke, que se presentó en el pasado Festival de Cannes, tiene a Isabelle Huppert como protagonista y recrea la vida personal y empresarial de una familia burguesa. ‘Mother!’, de Darren Aronosfky, competirá en la próxima Mostra de Venecia, y poco después se mostrará en Perlas, con la relación de una pareja que se pone a prueba cuando unos invitados inesperados llegan a su casa.

Dos directores muy habituales en San Sebastián también tendrán sus nuevas películas en Perlas: el japonés Hirokazu Koreeda, autor de venerados filmes como ‘Still Walking’ o ‘De tal padre, tal hijo’, y que ha recibido dos veces el Premio del Público donostiarra, traerá ‘The Third Murder’, que también competirá en Venecia, sobre un abogado que duda de la culpabilidad de su cliente. Y Robert Guediguian reúne a sus actores habituales y vuelve a su característica ciudad de Marsella en ‘La villa / The House by the Sea’ para contar el reencuentro de tres hermanos en la casa del padre en una pequeña cala cerca de Marsella en pleno invierno.

De Cannes a Donostia

Entre los cineastas no tan populares aún, pero con trabajos que han sido admirados ya en Cannes, está Sean Baker. Su ‘The Florida Project’ fue una de las películas más aplaudidas en el pasado Festival de Cannes, donde participó en la Quincena de Realizadores. Cuenta las vacaciones de verano de una niña de seis años y sus amigos, mientras, a su alrededor, los adultos atraviesan momentos difíciles.

De la cineasta Lynn Ramsey, que anteriormente destacó con su película ‘Tenemos que hablar de Kevin’, llegará ‘You Were Never Really Here’, que ganó el premio al mejor guion y al mejor actor (Joaquin Phoenix) en el último Festival de Cannes.

El director danés Janus Metz presenta ‘Borg/McEnroe’. La película, que inaugurará el Festival de Toronto, recrea el enfrentamiento del tenista sueco y el estadounidense en la final de Wimbledon de 1980.

Uno de los más destacados directores italianos, Paolo Virzi, que recientemente estrenó ‘Locas de alegría’, se verá ‘The Leisure Seeker’, protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland, que es su primera película rodada en Estados Unidos y competirá en Venecia.

Y el inglés Martin McDonagh, que también competirá en Venecia, trae ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri)’, que narra el enfrentamiento entre una mujer (Frances McDormand), cuya hija ha sido asesinada hace meses sin que el culpable sea detenido, y la policía de la localidad, liderada por dos agentes interpretados por Woody Harrelson y Sam Rockwell.

Estos títulos se suman a los anunciados ‘Teströl és lékekröl / On Body and Soul (En cuerpo y alma)’ de Ilkidó Eneydi; ‘Nelyubov / Loveless de Andrey Zvyagintsev; 120 battements par minute (120 BMP) / 120 Beats Per Minute (120 pulsaciones por minuto)’, de Robin Campillo; ‘Wonderstruck’, de Todd Haynes; ‘The Big Sick’, de Michael Showalter; ‘Call Me By Your Name’, Luca Guadagnino; y ‘Loving Pablo’, dirigida por Fernando León de Aranoa, que clausurará la sección fuera de concurso.

El Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián se desdobla en dos reconocimientos: el galardón a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y a la mejor película europea, provisto con 20.000 euros.

DIR: JANUS METZ BORG/MCENROE

Biopic sobre la rivalidad de dos de los más grandes iconos del tenis mundial: el sueco imperturbable Björn Borg y el norteamericano temperamental John McEnroe, y su legendario enfrentamiento en Wimbledon en 1980. Dos deportistas completamente opuestos que se convirtieron en leyenda y el precio que tuvieron que pagar por ello. Fuego y hielo en la pista.

DIR: MICHAEL HANEKE HAPPY END

A nuestro alrededor, el mundo, y nosotros en medio, ciegos. Una instantánea de la vida de una familia burguesa europea.

DIR: XAVIER LEGRAND JUSQU'À LA GARDE / CUSTODY

Myriam y Antoine se han divorciado. Para proteger a su hijo pequeño de su violento marido, Myriam pide la custodia, pero la juez decide concederla compartida entre ambos cónyuges. Víctima de un padre celoso, y en el afán de proteger a su madre acosada, Julien hará todo lo que esté en su mano para que no ocurra lo peor.

DIR: ROBERT GUÉDIGUIAN LA VILLA / THE HOUSE BY THE SEA

En una pequeña cala cerca de Marsella, en pleno invierno, Angèle, Joseph y Armand vuelven a la casa de su anciano padre. Angèle es actriz y vive en París, y Joseph acaba de enamorarse de una chica mucho más joven. Armand es el único que se quedó en Marsella para llevar el pequeño restaurante que regentaba su padre. Es el momento de descubrir qué ha quedado de los ideales que les transmitió su progenitor, del mundo fraternal que construyó en este lugar mágico en torno a un restaurante para obreros. Pero la llegada de una patera a una cala vecina cambiará sus reflexiones...

DIR: DARREN ARONOFSKY MOTHER! (MADRE!)

La relación de una pareja se pone a prueba cuando unos invitados inesperados llegan a su casa e irrumpen en su tranquila existencia. Un fascinante thriller psicológico sobre el amor, la devoción y el sacrificio.

DIR: HIROKAZU KOREEDA SANDO-ME NO SATSUJIN / THE THIRD MURDER

El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de robo con homicidio, que ya cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace treinta años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son escasas, ya que su cliente reconoce ser culpable, aunque esto probablemente signifique la pena de muerte. Pero a medida que desentraña el caso y escucha los testimonios del propio Misumi y de su familia, Shigemori empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente.

DIR: SEAN BAKER THE FLORIDA PROJECT

The Florida Project cuenta la historia de Moonee, una precoz niña de seis años, y su dispar grupo de amigos. Las vacaciones de verano de los niños están repletas de aventuras y travesuras, mientras que los adultos a su alrededor viven tiempos difíciles. Por todo Estados Unidos los moteles baratos se han convertido en el último refugio para aquellos que ya no pueden asegurarse una residencia permanente. Estos indigentes invisibles son cada vez más, y el 41% lo conforman familias que luchan día a día para conservar un techo bajo el que cobijarse. Esta historia tiene lugar a las afueras de Orlando, capital vacacional del planeta, y hogar del "lugar más mágico del mundo". A lo largo de toda la carretera que atraviesa la tierra de los parques temáticos y los resorts, los moteles baratos que en su día atraían a los turistas explotando la mística de Disney, albergan ahora las familias sin hogar. Moonee y su madre Halley, de 22 años, viven en uno de estos lugares: el Magic Castle Motel.

DIR: PAOLO VIRZÌ THE LEISURE SEEKER

Ella y John están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John es despistado pero tenaz. Ella es frágil pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados Unidos. Compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia, van recobrando así su pasión por la vida y su amor por los demás, mirando con perspectiva y de forma distinta todo lo que van dejando atrás. Hecho que les hace replantearse durante su aventura, cómo se ven el uno al otro.

DIR: MARTIN MCDONAGH THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes da un paso valiente al pintar tres señales que conducen a su pueblo con un polémico mensaje dirigido a William Willoughby, el venerado jefe de policía del pueblo. Cuando su segundo al mando, Dixon, un inmaduro niño de mamá aficionado a la violencia, entra en acción, la guerra entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que empeorar.

DIR: LYNNE RAMSAY YOU WERE NEVER REALLY HERE

Una adolescente desaparecida. Un sicario brutal y atormentado en una misión de rescate. El poder corrupto y la venganza desatan una espiral de violencia que podría llevarle a abrir los ojos.